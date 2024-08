- Ecco perche' non reciterà Tim Waltz su "SNL".

Steve Martin (78) declina il ruolo di Tim Walz (60): il comico ha rifiutato l'offerta di interpretare il candidato alla vicepresidenza democratica in "Saturday Night Live". Secondo il "Los Angeles Times", il creatore di "SNL" Lorne Michaels (79) ha contattato Martin mercoledì (7 agosto) per il ruolo. I fan dello show avevano precedentemente indicato Martin come favorito per il ruolo.

"Non sono un imitatore"

Martin ha dichiarato al giornale che è stato contattato solo per la sua somiglianza fisica. "Volevo dire di no e anche lui voleva che dicessi di no", ha detto a proposito della chiamata. "Gli ho detto: 'Lorne, non sono un imitatore. Servirebbe qualcuno che lo interpreti veramente'", ha spiegato, rifiutando l'offerta.

L'attore ha anche citato l'impegno di tempo richiesto per il lavoro. "Non è come farlo una volta e basta, ricevere applausi e non farlo mai più", ha spiegato. Non era disposto a impegnarsi in questo. "Hanno bisogno di un vero imitatore. Troveranno qualcuno che è veramente bravo. Io avrei faticato", ha ragionato sulla sua decisione.

Maya Rudolph interpreterà Kamala Harris

Per lo spettacolo comico della NBC, Maya Rudolph (52) interpreterà Kamala Harris (59). Il sito del settore "Deadline" ha riferito la scorsa settimana che l'attrice riprenderà il ruolo del candidato presidente. Ha interpretato per la prima volta il ruolo della vicepresidentessa degli Stati Uniti nel 2019. Un anno dopo, ha vinto un Emmy per l'imitazione. È nominata per il premio anche nel 2024, sia come protagonista della serie "Loot" che come ospite di "SNL".

A causa del suo impegno, l'attrice di "Grown-ups" avrebbe riorganizzato interamente la sua agenda. "Deadline" ha riferito che la produzione della terza stagione di "Loot", che Rudolph produce esecutivamente, è stata inizialmente sospesa. La data di debutto prevista era il 26 agosto. La produzione, secondo le fonti del portale, è stata posticipata a causa di problemi di programmazione.

