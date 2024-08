- Ecco perche' i nuotatori bevono Coca-Cola alle Olimpiadi.

Atleti professionisti non si precipitano di solito a prendere una bibita gassata dopo una gara estenuante. Tuttavia, in questo anno's Giochi Olimpici** a Parigi, i nuotatori possono essere visti mentre bevono un sorso di cola non appena emergono dalla Senna dopo aver attraversato la linea di arrivo. Non si tratta di una strategia di marketing, ma di una misura medica.

La cola dovrebbe aiutare con la diarrea

La cola è stata attribuita con vari effetti speciali, dal presunto contenuto di cocaina (falso) al ruolo di salvavita per la diarrea (anch'esso falso). Ora, sembra che sia stato scoperto un nuovo superpotere nella bevanda dolce. Un forte sorso di cola dovrebbe aiutare contro i batteri della Senna.

Il fiume, ovviamente, è uno dei principali argomenti di preoccupazione alle Olimpiadi. Nonostante gli sforzi di pulizia estesi prima dei Giochi, la qualità dell'acqua è lontana dall'essere invitante. Le sessioni di allenamento per i triatleti hanno dovuto essere cancellate più volte. La paura dei batteri dannosi è alta.

Giochi Olimpici: Malcontento per la qualità dell'acqua della Senna

Le competizioni si svolgono ancora in acqua - a preoccupazione degli atleti. "Penso che se qualcuno dice di non essere preoccupato, probabilmente sta mentendo", ha detto il nuotatore austriaco Felix Auböck al Wall Street Journal, che ha riferito per primo del tema della cola.

La preoccupazione per il batterio E. coli, che può causare diarrea sanguinolenta, è particolarmente alta. La triatleta belga Claire Michel è stata colpita dalla malattia dopo la sua gara individuale perché era stata infettata dal batterio. Potrebbe averlo contratto nella Senna.

A causa di tali preoccupazioni, ad esempio, la neozelandese Ainsley Thorpe giura di bere cola dopo la gara. "Non può fare male bere una cola dopo una gara", ha detto al "Wall Street Journal". "Se si cerca su Google, dice che può aiutare".

Esperto: Coca Cola non porta nulla agli atleti

Ma è davvero così? Gli atleti si proteggono dalle infezioni grazie alla cola?

Probabilmente no. Il presidente dell'American Gastroenterological Association, Dr. Maria Abreu, ha detto al giornale che lo stomaco sano è più acido della cola e quindi non può uccidere eventuali batteri in più. "Sono persone giovani e atletiche il cui acido gastrico è abbastanza forte".

Tuttavia, lo zucchero, abbondante nella cola, aiuta a ricaricare le riserve di glicogeno dopo una gara impegnativa. Quindi, bere cola non è completamente inutile per gli atleti.

