- Ecco i numeri della lotteria per mercoledì 7 agosto 2024

Il Lotto è la lotteria più popolare in Germania da decenni, con molti giocatori che attendono con ansia i sorteggi del mercoledì e del sabato. Puoi scoprire se la tua investimento finanziario in "6aus49" o nelle categorie aggiuntive "Spiel 77" e "Super 6" ha dato i suoi frutti qui nella serata del sorteggio (le date dei sorteggi sono ogni mercoledì alle 18:25 e ogni sabato alle 19:25).

Numero attuale del Lotto

I numeri visualizzati sopra sono un'offerta incorporata dal portale www.lottozahlenonline.de. Fino al risultato del sorteggio attuale, è possibile vedere i numeri dei precedenti. Le informazioni sono fornite senza garanzia.

Lotto: il principio del gioco

Prima del sorteggio della lotteria, i giocatori segnano sei numeri, con 49 disponibili per la scelta. In passato, i numeri sei, 49 e 32 sono stati estratti più frequentemente. Per vincere la jackpot, i numeri segnati devono corrispondere ai numeri sulla pallina della lotteria selezionata e la Superzahl, l'ultima cifra del biglietto, deve essere corretta. Il pagamento viene effettuato da due numeri della lotteria corretti più Superzahl e viene suddiviso in nove categorie di premi.*

Puntata e possibilità

Viene addebitato un importo di un euro per ogni campo sul biglietto, più una commissione di elaborazione. Oltre al classico gioco "6aus49", coloro che amano piazzare scommesse possono anche partecipare alle lotterie aggiuntive "Spiel 77" e "Super 6". Sono addebitate commissioni di 2,50 euro e 1,25 euro per queste, rispettivamente.

Partecipare al gioco può essere redditizio con jackpot milioni - ma richiede anche una buona dose di fortuna. La possibilità di vincere nella prima categoria di premi (sei numeri corretti più Superzahl) e quindi la jackpot è di 1 su 139.838.160.

Come seguire il sorteggio dei numeri del Lotto

La trasmissione televisiva del sorteggio della lotteria è stata interrotta. Tuttavia, chiunque possa guardare il sorteggio in streaming online su lotto.de. Lo streaming inizia il mercoledì alle 18:25 e il sabato alle 19:25.

Nel video: Alcune persone sembrano avere un tocco particolarmente fortunato quando si tratta dei numeri della lotteria corretti. Un portale di lotteria ha analizzato i primi nomi dei suoi vincitori. Nel video è possibile vedere i primi tre per nomi maschili e femminili.

