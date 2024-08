Ecco cosa potrebbe essere un segno di futuro declino cognitivo

Persone con una lieve compromissione cognitiva avevano livelli inferiori di scopo nella vita e di crescita personale già tre e sei anni prima della loro diagnosi, rispetto ai partecipanti che sono rimasti cognitivamente integri, secondo uno studio pubblicato martedì sulla rivista Journal of Neurology Neurosurgery & Psychiatry. La lieve compromissione cognitiva**, in cui una persona attraversa una fase iniziale di perdita della memoria o di altre abilità cognitive ma mantiene ancora la capacità di svolgere indipendentemente la maggior parte delle attività quotidiane, è spesso un precursore della demenza.

Lo studio “è un forte test dei cambiamenti nel benessere psicologico che possono verificarsi durante le fasi più iniziali dello sviluppo della compromissione cognitiva”, ha detto la dottoressa Angelina Sutin, professoressa di scienze comportamentali e medicina sociale alla Florida State University College of Medicine, via email. Sutin non ha partecipato allo studio.

Più di 55 milioni di persone in tutto il mondo hanno la demenza, che è una delle principali cause di morte e si prevede che colpirà quasi tre volte tanto entro il 2050. Non esiste una cura per la malattia, ma gli autori ritengono che il lungo periodo tra quando la malattia inizia biologicamente e quando compaiono i sintomi “può fornire una finestra temporale critica per implementare (interventi) per prevenirne o ritardarne l’insorgenza”, hanno scritto.

Il benessere psicologico peggiore è stato precedentemente associato a un rischio maggiore di demenza, ma come cambia lungo il corso della malattia e quali aspetti del benessere sono più influenti non era chiaro, secondo gli autori. E conoscere queste risposte potrebbe essere utile per gestire il rischio o i sintomi dopo la diagnosi.

Il team di ricerca ha utilizzato i dati di 910 adulti anziani cognitivamente integri provenienti dal progetto Illinois-based Rush Memory and Aging Project, o MAP, uno studio in corso iniziato nel 1997. Per un massimo di 14 anni a partire dal 2008, i partecipanti - per la maggior parte donne e bianchi - hanno sottoposto a valutazioni annuali riguardo alla salute neurologica, cognitiva, medica e psicologica. Il benessere psicologico si basava su sei componenti: auto-accettazione, autonomia, scopo nella vita, crescita personale, relazioni positive con gli altri e capacità di gestire il proprio ambiente immediato.

Rispetto ai partecipanti che sono rimasti cognitivamente integri, il benessere psicologico è peggiorato più rapidamente negli anziani che hanno sviluppato in seguito una compromissione cognitiva e il loro benessere era inferiore due anni prima della diagnosi - indicando che un peggioramento del benessere, soprattutto scopo e crescita personale, potrebbe essere un fattore di rischio per la compromissione cognitiva futura, hanno detto gli autori.

Le relazioni positive con gli altri sono peggiorate rapidamente dopo la diagnosi, mentre il tasso di peggioramento per le altre componenti del benessere è rimasto lo stesso prima e dopo la diagnosi.

Anche se “non sorprendente”, lo studio “evidenzia l’importanza del benessere potenzialmente sia come modo per tenere a bada la demenza sia, quando peggiora, come possibile segnale di allarme della demenza”, ha detto il dottor Glen R. Finney, direttore del Geisinger Memory and Cognition Program in Pennsylvania, via email. Finney non ha partecipato allo studio.

Benessere e declino cognitivo

Sono necessari ulteriori studi a causa della mancanza di diversità in questo studio, che include anche il fatto che i partecipanti erano volontari provenienti da comunità con livelli di istruzione più elevati, hanno detto gli autori dello studio.

Ma “data la similarità dei risultati con i pochi altri studi che hanno utilizzato campioni più diversificati, non sono troppo preoccupato per questi limiti”, ha detto Sutin.

È possibile che il benessere peggiore possa portare a una compromissione cognitiva e viceversa. Da un lato, un maggiore benessere potrebbe ridurre il rischio di compromissione cognitiva e demenza mitigando gli effetti dei processi della malattia di Alzheimer sulla cognizione, hanno detto gli autori. Il benessere positivo è stato associato a livelli inferiori di citocina infiammatoria e rischio cardiovascolare inferiore, che possono ridurre il rischio di compromissione cognitiva.

Ma dall’altro, potrebbe esserci “un circolo vizioso in cui la malattia neurodegenerativa nel cervello come la malattia di Alzheimer, alcune delle quali iniziano anni o addirittura decenni prima dei sintomi e dei segni cognitivi, potrebbe diminuire la funzionalità delle reti cerebrali che aiutano a mantenere il tuo benessere e l’iniziativa causando apatia e mancanza di motivazione per fare o raggiungere”, ha detto Finney. “Questo studio suggerisce che potrebbe accadere anche prima che alcuni cambiamenti cognitivi siano rilevati, anche se vengono attivamente monitorati per i cambiamenti cognitivi”.

La vita sociale dei partecipanti è peggiorata dopo la diagnosi di lieve compromissione cognitiva e gli autori dello studio hanno detto che potrebbe essere perché la condizione può rendere più difficile rimanere impegnati socialmente.

Rispetto ai partecipanti che sono rimasti cognitivamente integri, quelli che hanno sviluppato una compromissione cognitiva erano più anziani e avevano un indice di massa corporea (BMI) più basso e un benessere psicologico più basso. Quelli diagnosticati con demenza erano più anziani e avevano l’allele APOE ε4, un gene che rende le persone più a rischio di Alzheimer.

Se stai avendo difficoltà a mantenere un'attività sociale o mentale, parla con il tuo medico per capire se potrebbe essere un segno di malattia neurodegenerativa, consiglia Finney.

"Affrontare i fattori di rischio in modo proattivo può aiutare a ridurre il rischio di demenza, preservare le funzioni in caso di demenza e almeno in parte invertire alcuni sintomi lievi nelle fasi iniziali, prima che la demenza si manifesti", ha detto.

Gli autori suggeriscono che il lungo periodo tra l'insorgenza della malattia e l'apparizione dei sintomi nell'indebolimento cognitivo lieve potrebbe essere una finestra temporale critica per implementare interventi per prevenire o ritardare l'insorgenza della demenza, a causa dell'associazione tra un benessere psicologico inferiore e un rischio più elevato di demenza. Impegnarsi in attività che cercano uno scopo, crescita personale e socializzazione può essere benefico per preservare la salute e il benessere del cervello, secondo l'Associazione Alzheimer.

