Ecco cosa potete fare con il vostro albero di Natale ora che le festività sono finite

Ma ora le vacanze sono passate e i regali sono scomparsi, gli aghi hanno cominciato a cadere sul pavimento e il baule è diventato una gloriosa postazione per grattare i gatti.

Quindi cosa fare ora?

Ecco alcune cose che potete fare per riciclare, riutilizzare o smaltire il vostro bell'albero.

Riciclare il vostro albero trasformandolo in pacciame o compost

Fortunatamente il vostro albero è biodegradabile, quindi può essere facilmente restituito alla natura. Se avete un cumulo di compost, gettatelo lì.

Molti luoghi accettano anche alberi non decorati e li passano in una cippatrice per trasformarli in pacciame e compost.

E per carità, non passate il vostro albero nella trinciatrice con il filo delle luci ancora acceso.

Sognate qualche bella idea per il paesaggio

Se siete delle creature astute, ci sono molti modi creativi per utilizzare un vecchio albero nel vostro paesaggio.

Tagliate il tronco a fette e usatele per rivestire le aiuole o i camminamenti. Si possono anche creare esposizioni dinamiche in giardino tagliando pezzi di tronco di diverso spessore e usandoli come rialzi per i vasi.

Chi ha il pollice verde può anche utilizzare i rami dell'albero per rivestire le aiuole di piante perenni. I rami sempreverdi catturano la neve e isolano il terreno dal freddo invernale.

Per le piante che necessitano di un sostegno supplementare, i rami possono essere utilizzati come pali naturali.

Utilizzateli come combustibile per il fuoco all'aperto

I rami secchi e i pezzi di tronco sono una favolosa legna da ardere per un caminetto o un falò all'aperto, ma assicuratevi di tenere il fuoco all'esterno.

Quando gli alberi di Natale bruciano, rilasciano nel fumo del fuoco il creosoto, una sostanza altamente infiammabile e tossica composta principalmente da catrame. Il creosoto può accumularsi all'interno del camino, aumentando il rischio di incendio.

Godetevi l'albero

Chi avrebbe mai pensato di poter usare il proprio albero come albero? Se avete acquistato un albero di Natale in vaso o con le radici avvolte nella tela di iuta, probabilmente avevate già in mente questa soluzione.

L'acquisto di un albero con le radici intatte vi permette di piantarlo dopo le feste, ottenendo una splendida aggiunta sempreverde al vostro giardino che può essere apprezzata tutto l'anno.

Rinfrescare la casa

L'odore fragrante degli aghi dei sempreverdi può durare a lungo anche dopo la scomparsa dell'albero.

Basta rimuovere gli aghi dall'albero prima di smaltirlo e metterli in sacchetti o ciotole d'acqua per continuare a crogiolarsi nel profumo di festa ancora per un po'.

Smaltire l'albero e aiutare la comunità

Molte comunità hanno trovato il modo di utilizzare i vecchi alberi di Natale in modo creativo.

Nel New Jersey centro-settentrionale, la Somerset County Park Commission ha un programma annuale gratuito di riciclaggio degli alberi di Natale. Gli alberi vengono trasformati in trucioli e pacciame che vengono utilizzati all'interno del sistema di parchi per proteggere e sostenere la vita delle piante. Anche la città di New York ha un programma simile.

Anche la città di San Diego offre un programma gratuito con 16 punti in cui i residenti possono consegnare gli alberi che vengono trasformati in compost, pacciame e trucioli di legno che possono essere acquistati durante l'anno.

Verificate con il vostro quartiere, la contea, la città o i gruppi locali se hanno bisogno di alberi in questa stagione.

