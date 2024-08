Ecco come sono andati i recenti sondaggi statunitensi.

Campagna presidenziale negli USA: il 5 novembre si terrà l'elezione per decidere chi succederà a Joe Biden e prenderà il potere negli Stati Uniti. Come sta performando Donald Trump nei sondaggi? Kamala Harris può mantenere il suo vantaggio iniziale?

La corsa alla presidenza negli USA è in pieno svolgimento. Il voto del 5 novembre non riguarda solo chi si trasferirà alla Casa Bianca per i prossimi quattro anni: l'attuale Vicepresidente democratico Kamala Harris o il repubblicano e ex Presidente Donald Trump. Contestualmente, è in gioco il futuro della più influente democrazia del mondo.

Come se la stanno cavando Harris e Trump attualmente nei sondaggi dell'opinione pubblica? Un'occhiata all'infografica di ntv.de dei risultati nazionali mediati mostra gli sviluppi quotidiani:

I risultati di numerosi sondaggi USA - qui nella valutazione collettiva dell'analisi di RealClearPolitics - sono il principale indicatore dell'umore politico del paese. Giornalmente, gli istituti di sondaggio degli Stati Uniti pubblicano nuovi risultati intermedi basati su diversi metodi di indagine, domande proprie o intervalli temporali limitati.

Tutti i principali canali televisivi e mezzi di comunicazione pubblicano i propri dati nazionali. Dietro le quinte, decine di istituti di sondaggio esaminano continuamente ogni tendenza e oscillazione dell'opinione pubblica. Quali dichiarazioni risuonano bene o male con gli elettori di ciascun campo?

Inoltre, vengono analizzati i tassi di approvazione tra diverse classi sociali, fasce d'età, generi, etnie e popolazioni rurali e urbane. I responsabili della campagna di entrambi i partiti seguono da vicino ogni nuovo sviluppo.

Come identificare una tendenza affidabile tra la miriade di sondaggi? Da una prospettiva europea, un'occhiata alla valutazione dei risultati dei sondaggi raccolti è sufficiente. Ad esempio, l'indipendente fornitore USA "RealClearPolitics" analizza attualmente oltre 70 sondaggi sulla campagna elettorale USA utilizzando un approccio "Poll of Polls".

Sono inclusi non solo i dati degli istituti di sondaggio rinomati come Ipsos, Harvard CAPS o Rasmussen, ma anche le stime di vari mezzi di comunicazione da CNN o NBC a Forbes o "Fox News", dal "New York Times" al "Washington Post". L'idea è che eventuali bias consci o inconsci dovuti alle preferenze politiche dei commissionari siano bilanciati dalla vasta selezione.

Ponderati per criteri come metodologia, periodo di indagine e numero di partecipanti, emergono diversi instantanee, che vengono combinate nella valutazione collettiva. Infine, l'umore nei cosiddetti Stati oscillanti - quegli stati in cui né i repubblicani né i democratici hanno una maggioranza chiara - potrebbe essere decisivo.

Despite all the effort, the poll results do not allow for a reliable prediction. The voting behavior of the voters on election day remains crucial - and anything can happen until then. Additionally, the peculiarities of the US electoral system come into play. US voters only indirectly decide whether Trump or Harris will become president.

The cast votes only determine the composition of the Electoral College, which then elects the president. In 48 of the 50 states, this works through a fixed mandate: the candidate who secures the majority receives all the electoral votes of the respective state.

An Example: If a candidate wins in Florida with 50.1% of the votes, they receive all 29 of the state's electoral votes, leaving the other candidates with none, regardless of how many people voted for them. Political scientists refer to this as the "winner takes all" principle. Only in the smaller states of Nebraska and Maine are electoral votes allocated proportionally based on smaller congressional districts.

This system can result in a candidate winning the presidency despite receiving fewer total votes ("popular vote") than their opponent. In 2016, Democratic candidate Hillary Clinton received nearly 2.9 million more votes than Donald Trump, but he still became president.

To become president, a candidate must win at least 270 electoral votes nationwide. The number of electoral votes per state corresponds to the number of senators and congressional representatives it sends and is roughly proportional to its population. This means that votes from smaller states carry more weight: in Wyoming, one electoral vote represented 135,000 voters in the last election, compared to 411,000 in California.

Electoral votes are officially cast 41 days after the presidential election, which was December 14 in 2020. The official results are formally announced in early January in Congress. Following the 2020 election, this event was marked by a storming of the Capitol by violent Trump supporters. The inauguration of the next president or president-elect is scheduled for January 20, 2025.

The current political landscape in the USA is vividly depicted in the poll results, with President Trump and Vice President Harris leading the race. However, I'm not going to make any predictions based on these numbers, as the final outcome on election day is unpredictable.

Leggi anche: