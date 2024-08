- Ecco come si indossa l' It-Piece in caldo.

Attualmente, i jeans a zampa d'elefante sono considerati l'item must-have. Questi pantaloni di denim a taglio largo si fanno notare per la loro casualità e ci riportano agli anni 2000. Per evitare di lasciare questi pantaloni lunghi nell'armadio nelle calde giornate estive, ecco alcuni spunti di stile che ti terranno fresco.

Perfetti per la Stagione dei Festival

Certo, è importante bilanciare i lunghi e spessi jeans a zampa d'elefante con una camicia leggera, corta e fresca. Le star come la modella Stefanie Giesinger (27) ci mostrano come fare. Ha abbinato i suoi jeans a zampa d'elefante blu chiaro con un semplice top bikini marrone chiaro. Ha completato il look con Birkenstock casual e accessori semplici come orecchini d'oro e una sottile catena.

Hailey Bieber (27) offre un'opzione più colorata. La moglie di Justin Bieber (30) ha mostrato su Instagram una camicia multicolore bianca con frutta neon rosa e stampa nera con verde oro. Ha indossato diverse collane di perle - anche un look perfetto per la stagione dei festival.

Casual per ogni giorno

Più adatto per la vita quotidiana è l'abbinamento indossato da Elsa Hosk (35). Ha abbinato i suoi jeans a zampa d'elefante blu chiaro con una camicia bianca fresca con graziosi fiocchi. Ha lasciato i suoi capelli biondi con morbide onde. Una borsa shopper nera ha completato il suo look casual.

Meno giocoso ma altrettanto sportivo sono i due stili di Romee Strijd (29) e Lena Gercke (36). Strijd ha indossato una canotta senza maniche, a collo alto con taglio ampio in nero con i suoi jeans a zampa d'elefante. Ha acconciato i suoi capelli biondi in un trendy chignon liscio e ha indossato orecchini d'argento. Gercke ha optato per una canotta bianca a collo alto con i suoi jeans a zampa d'elefante. Per le scarpe, ha abbinato sneakers bianche, ma anche sandali piatti, ballerine alla moda o infradito.

