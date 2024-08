Ecco come raggiungi il tuo paradiso personale.

Sognare di possedere la propria isola personale non è così assurdo come si potrebbe pensare. Tuttavia, prima di tuffarsi a capofitto in questa impresa, ci sono alcuni fattori che i potenziali acquirenti dovrebbero tenere a mente.

Immagina spiagge immacolate, acque cristalline, prive di turisti fastidiosi o una accogliente dimora nascosta in mezzo alla natura incontaminata. Questo paradiso isolano è il luogo ideale per molte vacanze dei tedeschi. E perché non farlo diventare il tuo personale paradiso? In realtà, molti non sanno che acquisire un'isola non deve rimanere un sogno. Non è necessario essere una celebrità o avere un conto in banca da milionario - anche se non guasta.

Quando si tratta di acquistare un'isola, ci sono alcuni fattori chiave da tenere a mente.

L'imprenditore di Berlino Karsten Kossatz aveva da tempo il sogno di possedere la propria isola, ma non pensava che l'acquisto fosse alla sua portata. "Pensavo di poter permettere un'isola quando sono vecchio e ricco", ha detto Kossatz, fondatore di No Venture Studio, a "Capital". Non sapeva che ci fossero opzioni accessibili nel Nord Europa. "Ci sono molte isole che costano quanto un appartamento di Berlino", ha ammesso Kossatz. "Poi devi fare una scelta".

Il processo di acquisizione, secondo Kossatz, è simile all'acquisto di una casa o di un appartamento. Ha coinvolto un broker di isole, Farhad Vladi di Hamburg, che gestisce proprietà in tutto il mondo e in tutte le fasce di prezzo. Ad esempio, attualmente un'isola di 9 ettari sulla costa della Nuova Scozia, in Canada, è in vendita per circa 87.000 euro, mentre un'isola più grande di 174 ettari alle Bahamas è in vendita per 45 milioni di dollari.

Per determinare se un prezzo è appropriato o meno, è utile fare ricerche sui prezzi al metro quadrato simili sulla terraferma o sui prezzi di vendita delle isole vicine. Fattori come la posizione, la dimensione e l'accessibilità influenzano il valore di un'isola. Quindi, ci sono punti di ormeggio sicuri per una barca? C'è una struttura esistente o sono consentiti i piani di costruzione?

I broker di isole come Vladi sono lì per aiutare a rispondere a queste domande. Vladi, pioniere nel mercato delle isole private e uno dei broker di isole più di successo, si assicura che le isole che rappresenta siano "legali", ovvero hanno documentazione di proprietà chiara e non hanno problemi legali con le autorità. Esamina anche altri fattori: "Devono essere politicamente e climaticamente stabili. Deve esserci un permesso di costruzione. L'isola deve essere facilmente accessibile in barca o in elicottero. E l'ospedale più vicino non dovrebbe essere a più di 90 minuti di distanza".

Bretagna o Canada?

Se l'isola non ha una casetta o un pozzo, è necessario creare alcune infrastrutture. "Rendere un'isola abitabile non richiede più di sei mesi", dice Vladi a "Capital". Ciò potrebbe includere la costruzione di una casetta, nonché l'istallazione di forniture di energia e acqua. In Canada, ad esempio, le capanne di legno e le tiny house possono essere acquistate molto a buon mercato, rendendole un'ottima scelta per la vita sull'isola.

Quando si decide dove costruire la propria oasi sull'isola, la posizione è fondamentale. Vladi suggerisce di considerare i tempi preferiti per viaggiare e fare vacanze. Ad esempio, l'Irlanda, la Bretagna o il Canada in luglio o agosto, e i Caraibi in inverno o in primavera sarebbero probabilmente più adatti alla vita sull'isola.

L'acquisto di un'isola privata comporta costi aggiuntivi, come le spese del notaio, le tasse di registro, le commissioni dell'agente immobiliare e l'imposta sulle proprietà immobiliari. Mentre questi costi possono variare a seconda del paese, ci sono vantaggi da considerare. Ad esempio, l'imposta sulle proprietà immobiliari in Canada è significativamente più bassa della Germania.

"È tutta natura selvaggia"

Le spese di mantenimento, come le tasse sulla proprietà e l'assicurazione, variano a seconda del paese. L'imprenditore Kossatz ha pochi obblighi dopo aver acquistato la sua isola finlandese. "Non c'è giardino da curare. È tutta natura selvaggia", spiega Kossatz. "Quando me ne vado, faccio i bagagli e posso stare via per alcuni mesi".

Tuttavia, possedere un'isola comporta anche sfide logistiche. Ci vogliono circa un'ora per raggiungere l'isola più vicina - e poi la terraferma, se tutto va secondo i piani. "Devi portare tutto ciò che ti serve e se dimentichi qualcosa, ci vuole mezza giornata per tornare alla civiltà".

Per coloro che sognano la vita sull'isola ma non sono ancora pronti a tuffarsi, c'è sempre l'opzione di affittare un'isola prima.

Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta su capital.de

