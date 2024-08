Ecco come prepararsi per la prima asta.

Le aste non sono solo per professionisti. Anche per importi contenuti, molti oggetti vengono battuti all'asta. Chiunque voglia partecipare ha bisogno di disciplina e deve essere in grado di fare calcoli mentali.

Alcune opere di Joseph Beuys sono disponibili a prezzi relativamente bassi. Ad esempio, "Gletscher 1950", una piccola stampa in bianco e nero, ha un prezzo stimato tra i 600 e gli 800 euro. Una casa d'aste di Colonia ha recentemente offerto questo oggetto. Secondo il rapportsul mercato dell'arte, le opere d'arte il cui valore si situa in basso, come questa, rappresentano la maggior parte delle aste. Ma anche ceramiche e gioielli sono spesso disponibili a prezzi convenienti alle aste.

Ciò significa che queste aste non sono solo un luogo per professionisti o curatori di musei. Anche gli appassionati e i collezionisti possono partecipare. "La tendenza verso le aste sta aumentando. I compratori diretti vengono sempre più spesso ai nostri eventi", osserva Markus Brandis, banditore d'asta della casa d'aste Bassenge e presidente dell'Associazione dei antiquari tedeschi. Le aste di oggetti con prezzi stimati bassi sono ideali per i principianti.

Tuttavia, chi vuole partecipare per la prima volta dovrebbe prepararsi un po' in anticipo. In generale, le aste sono eventi pubblici a cui chiunque può partecipare. È consigliabile visitarne una per familiarizzare con l'atmosfera e imparare il processo.

Molte aste in sala possono essere seguite anche online. Inoltre, gli eventi online stanno diventando sempre più comuni, alcuni con un focus particolare sugli oggetti più accessibili. Anche case d'aste note come Grisebach, Van Ham o Lempertz li offrono. Tuttavia, mancano del fascino di una sala piena.

Preparazione accurata è essenziale

Chi vuole costruire una collezione o speculare sull'apprezzamento deve informarsi accuratamente, consiglia Reiner Schorer, presidente dell'Associazione federale dei banditori d'asta tedeschi. "Si dovrebbe familiarizzare con gli artisti, il livello dei prezzi attuali e l'oggetto che si vuole acquistare."

Prima dell'asta, i lotti, ovvero gli oggetti offerti, vengono presentati in un catalogo. Vi sono incluse tutte le informazioni rilevanti, come lo stato e i difetti. Ad esempio, se i libri o le immagini sono stati restaurati o hanno buchi da tarlo. E soprattutto: il prezzo stimato stabilito dalla casa d'aste.

Inoltre, di solito c'è l'opportunità di vedere le opere d'arte presso la casa d'aste per un certo periodo di tempo prima dell'asta. I partecipanti dovrebbero approfittarne. "Lì, gli interessati possono anche chiedere al personale informazioni sui lotti. Chi non vuole viaggiare può anche richiedere relazioni o foto", dice Brandis.

Il prezzo battuto è definitivo

Chi vuole partecipare per la prima volta a un'asta in una casa d'aste deve registrarsi come nuovo cliente e presentare un documento di identità. In sala, si fa sul serio. Il banditore d'asta inizia di solito con il prezzo limite - che è sempre un po' sotto il prezzo stimato. Questo è l'offerta minima. Chi offre può farlo alzando il proprio numero di offerente, il cosiddetto paddle, come si vede nei film. Gli offerenti telefonici e online possono generalmente partecipare all'asta. Le loro offerte sono rappresentate in sala da dipendenti.

Il prezzo sale a incrementi regolari. Di solito, sono intorno al dieci percento che il banditore d'asta annuncia. "Gli offerenti hanno anche l'opzione di chiamare altri prezzi. Se il banditore d'asta li accetta o meno, è a sua discrezione", spiega Brandis. Quando non ci sono altre offerte più alte, il martello cade e l'acquisto diventa vincolante. Si applica il cosiddetto prezzo battuto. "Gli acquirenti non possono ritirarsi se hanno rimorsi del compratore. Devono prendere l'oggetto", dice Brandis.

Calcolo mentale veloce e disciplina di ferro

Per evitare i rimorsi del compratore, è necessaria un po' di disciplina. Si consiglia di stabilire un budget fisso in anticipo che non si dovrebbe superare, raccomanda Schorer. "L'atmosfera a un'asta può rapidamente tentare a sollevare la mano un'altra volta e andare al prossimo gradino di prezzo. Pertanto, è importante stabilire un limite di prezzo chiaro per sé stessi."

Per fare ciò, è necessario padroneggiare il calcolo mentale veloce durante l'asta frenetica. Cosa che molte persone dimenticano nell'entusiasmo è che il prezzo battuto è solo netto. In seguito, verrà aggiunta una commissione, nota come buyer's premium, che di solito è tra il 25 e il 35 percento, più il 19 percento IVA se applicabile. Ciò dovrebbe essere considerato durante l'offerta.

"Gli offerenti dovrebbero anche considerare attentamente in anticipo quali lotti vogliono offrire. È meglio attenersi a uno o due, altrimenti può diventare rapidamente troppo e si perde il filo", dice Schorer. Possono sorgere costi aggiuntivi se un acquirente non può portare con sé direttamente il suo nuovo gioiello. Se deve essere spedito, ci saranno addebiti aggiuntivi, non solo per la spedizione, ma anche per l'assicurazione.

La varietà di oggetti disponibili alle aste si adatta sia ai professionisti che agli appassionati. Altri principianti potrebbero trovare interessanti le aste di oggetti meno costosi, poiché offrono l'opportunità di costruire una collezione o investire in potenziali apprezzamenti.

La preparazione è cruciale per gli offerenti, specialmente per i principianti. Conoscere gli artisti, i livelli dei prezzi attuali e lo stato dell'oggetto desiderato può aiutare a evitare i rimorsi del compratore.

