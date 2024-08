Ecco come i rifugiati volano inosservati da e per l'Afghanistan.

Esclusive indagini di RTL rivelano che molti richiedenti asilo e rifugiati riconosciuti in Germania volano a casa per le vacanze. In precedenza avevano dichiarato di essere fuggiti lì a causa di un pericolo per le loro vite. Le autorità tedesche sembrano impotenti e il ministero dell'Interno sembra disinteressato.

Il Steindamm nel distretto di St. Georg ad Amburgo sembra essere un varco per il ritorno alla patria, l'Hindukush, per molti afghani: in pochi metri ci sono diverse agenzie di viaggio che organizzano viaggi nella terra d'origine per le persone afghane che hanno richiesto e ottenuto protezione in Germania. Il problema: le autorità tedesche vengono apparentemente ingannate e così quasi non si accorgono delle attività di viaggio. Altrimenti, i permessi di soggiorno dei viaggiatori afghani in Germania potrebbero essere facilmente revocati per una visita a casa non autorizzata.

Ma come è possibile un viaggio di ritorno in Afghanistan come rifugiato? Chi organizza questi viaggi? Chi lo sa? Quanto è grande l'industria dietro di esso? Chi ne trae beneficio? E perché le autorità tedesche non fanno nulla in proposito? Il programma RTL "Extra" ha indagato su queste domande e ha trasmesso i risultati delle sue ricerche durate mesi martedì sera.

Su piattaforme social come TikTok, diventa evidente: donne e uomini afghani che vivono in Germania vanno regolarmente in vacanza nella loro terra d'origine e pubblicano foto delle loro esperienze lì. L'Afghanistan è effettivamente più sicuro di quanto si creda? In un'intervista di ricerca con "RTL Extra", i rifugiati afghani discutono di questo. "Molti afghani dall'Europa stanno attualmente tornando per le vacanze. Anche da Londra, dalla Germania, le persone fanno vacanza", dice un afghano. E: i talebani sono "carini", riferisce una giovane donna afghana.

Destinazione presunta: Iran

Le ricerche sul Steindamm di Amburgo mostrano: non si tratta solo di pochi casi isolati. Nel 2021, circa 400.000 persone con cittadinanza afghana vivevano in Germania. Secondo gli operatori delle agenzie di viaggio, centinaia di afghani viaggiano ogni settimana da Amburgo verso la loro terra d'origine utilizzando i cosiddetti "Blue Passes".

Questi documenti speciali vengono rilasciati ai "rifugiati" o "richiedenti asilo" riconosciuti in Germania come sostituto del passaporto del paese d'origine. Vengono apparentemente utilizzati anche per volare via Turchia e Iran verso l'Afghanistan. "Lo facciamo. Nessun problema", è la risposta ripetuta delle diverse agenzie di viaggio quando viene chiesto.

Le agenzie di viaggio e i viaggiatori stessi utilizzano l'aiuto delle autorità iraniane per fare un trucco: i cosiddetti "visti di doppio ingresso" consentono un viaggio in Afghanistan con una sosta in Iran. L'Iran viene indicato come destinazione effettiva alle autorità tedesche, ad esempio all'aeroporto. La rotta quindi sembra così, ad esempio: Amburgo, Tehran, Kabul, Tehran, Amburgo.

Per ingannare le autorità tedesche, i visti non vengono incollati nei passaporti come al solito, ma inseriti come foglio di carta sciolto. In questo modo, i timbri delle autorità di frontiera non vengono impressi nel passaporto blu, ma solo sul foglio di carta sciolto, che può essere smaltito prima del ritorno in Germania. La destinazione effettiva, l'Afghanistan, viene così nascosta al rientro in Germania. Le autorità tedesche di solito non se ne accorgono.

Nessuna idea, nessun numero

Chiede se il Ministero federale dell'Interno sa delle visite a casa, il ministro federale dell'Interno Nancy Faeser passa la responsabilità alle autorità e agli stati esteri locali e dice a RTL: "Innanzitutto, non spetta a noi come Ministero federale dell'Interno garantire che non accadano cose del genere". Si informeranno al riguardo. Per iscritto, il ministero afferma a RTL che i numeri esatti non sono "statisticamente registrati".

Il vice presidente del gruppo parlamentare CDU/CSU per gli affari interni e legali, Thorsten Frei, esprime indignazione per questo e lo considera un segno che il ministero dell'Interno ha "assolutamente nessun interesse" nel registrare i dati, poiché "non vengono nemmeno esaminati".

Heiko Teggatz, presidente dell'Unione della Polizia Federale, critica anche duramente il ministro dell'Interno: "Il governo federale deve ora emanare urgentemente una legge per integrare saldamente questi visti nei passaporti. È incomprensibile per me come un visto, che viene semplicemente inserito nel passaporto come un dépliant, possa avere qualsiasi validità. Se si va in Austria e si deve acquistare una vignetta per l'autostrada, si deve attaccarla al parabrezza, non solo metterla sul cruscotto".

Inoltre, le stazioni di polizia federale negli aeroporti non hanno abbastanza personale per controllare sia gli arrivi che la sicurezza dei voli, nonché le partenze. "Se il ministro dell'Interno afferma che la Polizia federale sta controllando tutto negli aeroporti, si sbaglia di grosso. Certamente lo sa con precisione".

