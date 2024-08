- Ecco come guardare Leverkusen contro Gladbach in diretta e liberamente in televisione:

Entusiasti del calcio possono vedere la prima sfida della nuova stagione della Bundesliga tra Borussia Mönchengladbach e i detentori del titolo tedesco Bayer Leverkusen in diretta gratuita sulla televisione. Sat.1 trasmetterà lo scontro oggi dalle 20:30 CET dal Borussia-Park di Mönchengladbach. La partita sarà anche disponibile sul servizio di streaming DAZN.

Bundesliga: Prima sfida in diretta gratuita su Sat.1

Entrambe le squadre hanno iniziato la stagione con vittorie in partite ufficiali: Leverkusen ha vinto la Supercoppa in casa contro Stuttgart ai rigori lo scorso sabato. Mönchengladbach ha sconfitto il club di terza divisione Erzgebirge Aue 3:1 in trasferta nel primo turno della DFB-Pokal lo scorso sabato. Sat.1 trasmetterà una partita a settimana in diretta gratuita, compresa la partita inaugurale, nei giorni 15 e 16, che precedono e seguono la pausa invernale. Inoltre, il broadcaster trasmetterà anche i play-off per la retrocessione in both the Bundesliga and the 2. Bundesliga. Sat.1 ha già trasmesso la prima partita della 2. Bundesliga tra 1. FC Köln e Hamburger SV il 2 agosto e la Supercoppa lo scorso sabato.

Sat.1 trasmetterà in diretta la partita di Bundesliga tra Borussia Mönchengladbach e Bayer Leverkusen alle 20:30 CET di oggi. Dopo le loro vittorie nelle partite inaugurali, i fan possono vedere le due squadre competere su Sat.1.

Leggi anche: