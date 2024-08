- Ecco come convincere i clienti di auto elettriche

La maggior parte dei produttori di automobili sta avendo difficoltà a vendere i loro veicoli elettrici. Da quando i sussidi governativi sono stati eliminati, molti clienti mancano di incentivi per scegliere un veicolo elettrico rispetto a uno tradizionale. Inoltre, i prezzi delle auto elettriche sono spesso significativamente più alti di quelli a benzina o diesel della stessa categoria. Il caricamento non viene neanche a buon mercato - a seconda della tariffa e del fornitore, spesso non è molto più economico rispetto al rifornimento con combustibili fossili alla pompa.

Come rinvigorire il mercato è quindi una domanda valida. Oltre agli appelli alla coscienza ambientale, ci sono poche risposte. Invece, ci sono richieste di divieti, restrizioni e regolamentazioni più severe - che servono solo a scoraggiare.

Non divieti, ma incentivi

Il membro del consiglio di produzione di BMW, Milan Nedeljkovic, ha idee migliori: più incentivi e privilegi per i veicoli elettrici - vantaggi chiari nella vita quotidiana. In un'intervista con "Merkur", è stato chiesto circa gli incentivi all'acquisto e il ritorno dei sussidi governativi. Li ha giudicati "non sostenibili" a lungo termine, ma ha presentato nuove idee.

"Ci sono altri modi per rendere le auto elettriche più attraenti: come l'accesso privilegiato ai centri urbani, il parcheggio gratuito o una corsia dedicata sull'autostrada", ha detto Nedeljkovic durante l'intervista.

Questa idea potrebbe avere un impatto: mentre le auto elettriche potrebbero superare gli ingorghi di traffico, i conducenti di motori a combustione interna potrebbero iniziare a considerare il cambio di veicolo.

Vantaggi per i veicoli elettrici oggi

Il parcheggio gratuito per le auto elettriche è già una realtà: a Hamburg, sono stati autorizzati a parcheggiare gratuitamente presso tutti i parchimetri dal 1° novembre 2015, fino al rispettivo tempo di sosta massimo. Spesso, le stazioni di ricarica sono anche disponibili in posizioni centrali della città, consentendo di parcheggiare in prima fila - a volte, ma solo per la durata del processo di ricarica.

Despite the current slow sales figures, Milan Nedeljkovic doesn't agree with the doomsday narrative that's currently prevalent. "Germany is a strong economic region and industrial location, and one shouldn't bash it in general. Our country has many motivated and well-educated people, excellent research institutions, innovative suppliers, and a stable legal framework - these are advantages that shouldn't be overlooked," he explains.

However, the BMW board member laments that bureaucracy, high energy prices, and expensive location costs are hurting the German economy - similar to an aging road network and a need for improvement in digital infrastructure.

