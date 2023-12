Ecco BellaTeq, la prima squadra di Teqball tutta al femminile che spera di segnare una "nuova era" per questo sport

Il suo successo è cresciuto al punto che ora mira a diventare uno sport olimpico entro il 2028.

BellaTeq, il primo club al mondo interamente femminile, si sta impegnando per aiutare il Teqball a raggiungere il suo obiettivo attirando un maggior numero di donne negli Stati Uniti e in tutto il mondo.

Fondato a Budapest, in Ungheria, nel 2014, il Teqball ha federazioni nazionali in tutto il mondo e ha ospitato tre tornei di Coppa del Mondo prima di approdare negli Stati Uniti. Teqball USA è ora sulla buona strada per ospitare 52 tornei in tutto il Paese nel 2021.

BellaTeq è stata lanciata l'anno scorso a Los Angeles dalle co-fondatrici Carolyn Greco, Margaret Osmundson e Nancy Avesyan, che avevano giocato con e contro gli uomini in partite di singolo e doppio. Hanno visto l'opportunità di sfruttare lo slancio del successo della Nazionale femminile statunitense per coinvolgere le donne.

"Negli Stati Uniti le donne dominano nel calcio e non credo che la situazione sia diversa nel Teqball", afferma Greco.

"Vogliamo vedere un'ondata di una nuova era di questo sport negli Stati Uniti", aggiunge Osmundson. "Sta emergendo e si sta già diffondendo a macchia d'olio".

Diversi calciatori famosi sono ambasciatori del Teqball, tra cui il vincitore della Coppa del Mondo Carles Puyol, il grande portoghese Luis Figo e il due volte FIFA World Player of the Year Ronaldinho.

"Nel corso del tempo, il Teqball è cresciuto e si è arricchito del potere dei social media e di numerosi atleti di spicco che praticano questo sport in tutto il mondo, al punto che la nostra stella polare è quella di diventare uno sport olimpico entro il 2028", ha dichiarato Ajay Nwosu, presidente della Federazione Nazionale USA di Teqball.

I sogni olimpici del Teqball offrono un'opportunità unica a coloro che sono attualmente coinvolti per agire come pionieri di questo sport, perseguendo al contempo l'obiettivo personale di partecipare alle Olimpiadi.

Greco, attualmente undicesima al mondo, ha dichiarato che quando le Olimpiadi si terranno a Los Angeles intende essere presente. "Con questo sport si può sognare in grande perché si ha il tempo di allenarsi e di concentrarsi se si sceglie di farlo".

Le partite si giocano su un tavolo da ping-pong dalle curve uniche, utilizzando una pallina delle dimensioni di un pallone da calcio ma leggermente più leggera. Il controllo della palla richiede più tecnica che forza, livellando il campo di gioco tra uomini e donne in una competizione in cui la finezza è tutto.

Avesyan, che gioca nella nazionale armena di calcio, ha dichiarato che il Teqball ha contribuito a migliorare enormemente il suo tocco e che l'enfasi sulla tecnica piuttosto che sulla forza in questo sport uniforma il campo di gioco quando si tratta di competere con gli uomini.

"È uno sport fantastico per chiunque pratichi il calcio o sia in fase di transizione", ha detto Avesyan. "Speriamo di riuscire a coinvolgere più donne per competere con gli uomini".

Con il Teqball in una fase così eccitante e precoce, il messaggio dei co-fondatori di BellaTeq è di iniziare ora, mentre c'è un'ampia opportunità di diventare un'atleta competitiva o professionista in questo sport - forse persino un'olimpionica.

