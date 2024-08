Ecco alcune informazioni cruciali da considerare prima di acquistare una nuova proprietà.

Per chi sta valutando l'acquisto di una casa e potrebbe essere titubante, la recentissima discesa dei tassi ipotecari potrebbe rappresentare un dilemma complesso.

Tassi d'interesse più bassi potrebbero offrire ai compratori di case un potere d'acquisto maggiore. Tuttavia, potrebbero anche scatenare una maggiore concorrenza tra gli acquirenti, facendo salire ulteriormente i già elevati prezzi delle case.

Come ha sottolineato Greg McBride, analista finanziario capo di Bankrate, "È uno di quei casi in cui è meglio fare attenzione a ciò che si desidera". Un'ulteriore discesa dei tassi ipotecari potrebbe scatenare un aumento della domanda, rendendo ancora più difficile l'acquisto di una casa.

Aumento della concorrenza nel mercato immobiliare

Una casa è solitamente l'acquisto singolo più grande per una persona e, ultimamente, il costo di quell'investimento è salito alle stelle.

I problemi di accessibilità che hanno afflitto il mercato immobiliare degli Stati Uniti per anni si sono aggravati dopo l'aggressivo aumento dei tassi d'interesse da parte della Federal Reserve, avvenuto due anni fa, nel tentativo di contrastare l'inflazione, con i prezzi delle case che hanno raggiunto massimi storici.

Tuttavia, secondo Freddie Mac, il tasso medio del mutuo a tasso fisso a 30 anni è sceso la scorsa settimana al 6,46%, il livello più basso degli ultimi dodici mesi e significativamente inferiore al picco del 7,79% dello scorso anno. Si sta facendo strada la convinzione che la Fed abbasserà i tassi d'interesse il mese prossimo, anche se non stabilisce direttamente i tassi ipotecari, le sue azioni influenzano i costi di finanziamento dell'economia.

I compratori di case hanno già iniziato a muoversi in questo senso: le vendite di case esistenti sono aumentate dello 0,8% a luglio, mettendo fine a quattro mesi consecutivi di cali delle vendite, secondo l'Associazione Nazionale degli Agenti Immobiliare.

Gli esperti prevedono che la domanda di case aumenterà ulteriormente.

"Abbiamo osservato notevoli aumenti della domanda ogni volta che i tassi d'interesse diminuiscono", ha dichiarato Vishal Garg, CEO di Better.com, un'azienda di prestiti ipotecari online, a CNN. Insieme all'aumento della domanda, arriva una forte concorrenza, soprattutto perché gli Stati Uniti lottano con una scarsità di offerta di case rispetto alla domanda.

C'è un altro elemento che potrebbe aumentare la domanda a partire da questo mese: recenti modifiche adottate dall'Associazione Nazionale degli Agenti Immobiliare.

Le modifiche, entrate in vigore l'17 agosto, sono state introdotte per modificare il modo in cui i 1,5 milioni di agenti immobiliari NAR sono remunerati quando aiutano nell'acquisto e nella vendita di case.

"C'è l'aspettativa che potrebbero esserci commissioni di transazione più basse in futuro", ha dichiarato Charles Dougherty, economista senior di Wells Fargo. "Ciò potrebbe aver incoraggiato alcuni acquirenti e venditori a rimandare le loro azioni fino all'attuazione di queste modifiche".

Tuttavia, Dougherty ha sottolineato che è ancora troppo presto per capire esattamente come le nuove regole NAR influenzeranno il mercato immobiliare.

La scarsità di offerta è stata un altro problema significativo che ha contribuito alle sfide del mercato immobiliare: pochi proprietari con tassi ipotecari ultra-bassi bloccati durante la pandemia erano disposti a mettere in vendita le loro case in un ambiente a tassi d'interesse più elevati. Tassi più bassi potrebbero finalmente erodere l'effetto del "blocco" ipotecario.

Un'indagine di luglio di Bankrate su 1.133 proprietari di case attuali ha rivelato che il 35% sarebbe disposto a vendere la propria casa quest'anno se i tassi ipotecari scendessero sotto il 6%. Inoltre, più della metà di questi proprietari ha dichiarato che sarebbe disposta ad acquistare una casa quest'anno se i tassi scendessero sotto il 6%.

"È difficile individuare il punto di svolta", ha dichiarato McBride. "Mi aspetto comunque di vedere più case che entrano nel mercato man mano che i tassi ipotecari diminuiscono".

I compratori di case dovrebbero aspettare i tagli dei tassi?

Timing il mercato immobiliare alla perfezione è difficile - e i potenziali acquirenti che aspettano che la Fed abbassi ulteriormente i tassi prima di tuffarsi nel mercato potrebbero rimanere delusi.

Wells Fargo stima che il tasso medio del mutuo a tasso fisso a 30 anni si attesterà al 6,5% alla fine del 2024 e al 5,9% alla fine del 2025.

"Ci aspettiamo che il tasso del mutuo a tasso fisso a 30 anni scenda leggermente nei prossimi 18 mesi circa, ma non di una quantità significativa", ha dichiarato Dougherty. "Ciò denoterà un miglioramento modesto dell'accessibilità, ma i tassi ipotecari non sono probabili che scendano ai tassi del 3% che sono stati mediati solo l'anno scorso".

McBride ha consigliato ai primi acquirenti di case di assicurarsi di essere finanziariamente preparati prima di intraprendere il cammino della proprietà, invece di basare la loro decisione sui piccoli spostamenti del tasso medio ipotecario.

"Il possesso della casa è come un matrimonio", ha dichiarato. "Devi essere dentro per la lunga distanza e devi essere preparato per tutti gli impegni che comporta". "Indipendentemente dal livello dei tassi ipotecari, se ti stai assumendo più di quanto tu possa gestire finanziariamente, ciò può avere conseguenze devastanti se le cose vanno storte".

