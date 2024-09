Ecco 5 punti vitali per il 17 settembre: lo scandalo dei servizi segreti, le politiche sull'immigrazione, la catastrofe delle inondazioni nella Carolina del Nord, il tragico incidente sul Titano, lo sciopero dei lavoratori della Boeing.

Ecco altro che devi sapere per Tenerti Informato e Continuare la Tua Giornata.

1. Protezione Presidenziale

Un secondo presunto tentativo di assassinio contro l'ex presidente Donald Trump sta suscitando preoccupazioni sulla capacità del Servizio Segreto di proteggere adeguatamente il candidato presidenziale repubblicano o se sono necessari miglioramenti per rafforzare la sua sicurezza. Gli agenti del Servizio Segreto sono riusciti a impedire al potenziale sparatore di sparare a Trump mentre giocava a golf nella sua tenuta di West Palm Beach domenica, a differenza del presunto assassino in Pennsylvania, ma rimangono domande su come un altro sparatore sia riuscito ad avvicinarsi tanto all'ex presidente. Il direttore ad interim del Servizio Segreto degli Stati Uniti, Ronald Rowe, ha incontrato Trump e le forze dell'ordine locali lunedì e ha difeso la risposta dell'agenzia all'incidente, sottolineando che la gita in golf di domenica era un "movimento non programmato" che non era sulla sua agenda.

2. Politiche Immigrazione

Gli officiali statunitensi hanno celebrato un altro mese di bassi attraversamenti alla frontiera, attribuendo recenti azioni esecutive che limitano l'accesso all'asilo alla frontiera meridionale degli Stati Uniti, anche se l'ex presidente Donald Trump utilizza attacchi della campagna contro l'amministrazione Biden per la sua gestione della sicurezza alla frontiera. "Luglio e agosto hanno registrato i livelli di incontri più bassi dal settembre 2020", ha dichiarato un portavoce della Casa Bianca. Ad agosto, la Patrouille Frontalière ha registrato circa 58.000 incontri tra i punti di ingresso lungo la frontiera meridionale, un aumento rispetto a luglio ma molto lontano dai numeri record degli ultimi mesi. Tuttavia, Trump e il suo compagno di corsa JD Vance continuano a fare dichiarazioni infondate sugli immigrati per accendere i loro sostenitori. Le loro affermazioni esagerate sui migranti haitiani che fanno del male agli animali a Springfield, Ohio, hanno portato alla chiusura temporanea delle scuole e degli ospedali in città dopo che le autorità hanno ricevuto numerose minacce di bomba questa settimana.

3. Alluvioni in North Carolina

Le piogge storiche in North Carolina hanno causato case allagate, veicoli bloccati e operazioni di soccorso. "Probabilmente è la peggiore alluvione che qualsiasi di noi abbia mai visto a Carolina Beach", ha detto il sindaco Bruce Oakley a CNN dalla località turistica vicino a Wilmington. Carolina Beach è stata dichiarata in stato di emergenza lunedì dopo che 18 pollici di pioggia sono caduti lì in 12 ore in una stazione, che ha segnato un evento di pioggia una volta ogni 1.000 anni, secondo il Servizio Meteorologico Nazionale di Wilmington. Gli avvisi di alluvione rimangono in vigore per oltre 10 milioni di persone in North Carolina e nella Virginia orientale, con scadenze previste per tutta la giornata in città come Charlotte, Raleigh e Richmond.

4. Incidente Titan

La Guardia Costiera degli Stati Uniti ha avviato un'indagine di più giorni lunedì per esaminare la perdita del Titan - il sommergibile affondato che le autorità affermano si è implode nell'Oceano Atlantico del Nord nel giugno 2023, causando la morte di tutti e cinque i passeggeri durante una discesa al relitto del Titanic. La prima foto del sommergibile danneggiato che giace sul fondo dell'oceano è stata presentata all'udienza. La presentazione ha anche rivelato l'ultimo messaggio del Titan - solo sei secondi prima che perdesse il contatto con la superficie. "Abbiamo rilasciato due pesi", il messaggio del Titan alla sua nave madre diceva, facendo riferimento ai pesi che il sommergibile poteva rilasciare nella speranza di tornare in superficie. Secondi dopo, il Titan è stato segnalato per l'ultima volta e la nave madre ha perso il contatto con il veicolo. Si prevede che emergeranno ulteriori informazioni dall'udienza, che è prevista per continuare fino al 27 settembre.

5. Conflitto sindacale Boeing

Boeing sta introducendo tagli temporanei a causa di uno sciopero su larga scala che ha effettivamente fermato il lavoro sui suoi aerei. Il direttore finanziario di Boeing, Brian West, ha annunciato lunedì che la società avrebbe introdotto un blocco delle assunzioni e restrizioni ai viaggi non essenziali, con la possibilità di licenziamenti per dipendenti, manager e dirigenti. Boeing sta anche lavorando per ridurre le spese con alcuni dei suoi 10.000 fornitori, secondo la nota di West. "(Noi) sospenderemo la maggior parte degli ordini di acquisto dei fornitori sui programmi 737, 767 e 777", ha scritto. Boeing si trova attualmente in difficoltà finanziarie e ha registrato perdite per oltre 33 miliardi di dollari dal 2019. I negoziati tra il sindacato e la società riprenderanno questa settimana con un mediatore federale.

180.000Questo è il numero di truppe che il presidente russo Vladimir Putin ha recentemente decisione di arruolare nell'esercito russo. L'aumento del personale - che entrerà in vigore a dicembre - è il terzo aumento delle dimensioni dell'esercito di Putin dall'inizio della sua invasione dell'Ucraina nel febbraio 2022.

