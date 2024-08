- Ebling sostiene i piani di Fazer per i coltelli

Il ministro dell'Interno del Reno-Palatinato, Michael Ebling, sostiene i piani del ministro federale dell'Interno Nancy Faeser (entrambi SPD) per stringere le regolamentazioni sul portare coltelli in pubblico. "Un inasprimento delle regole esistenti è sensato. Sostengo esplicitamente questa iniziativa", ha dichiarato Ebling all'agenzia stampa tedesca a Magonza. Tuttavia, non vede la necessità di zone di divieto di armi o coltelli nel Reno-Palatinato.

Ebling è d'accordo con il divieto di portare coltelli a lama fissa in pubblico con una lunghezza minima di sei centimetri. Attualmente, ciò si applica solo ai coltelli a lama fissa con una lunghezza di dodici centimetri. "Ma anche gli attacchi con coltelli sotto i dodici centimetri possono causare ferite mortali", ha spiegato Ebling la sua posizione. Non c'è neanche bisogno di portare questi coltelli senza un motivo legittimo in pubblico.

A differenza della tendenza federale, i reati legati ai coltelli nel Reno-Palatinato sono diminuiti, secondo il ministero dell'Interno. C'è stato un calo del 25,5% dal 2020 al 2023. C'è stato un lieve aumento da 436 a 447 reati dal 2022 al 2023. Tuttavia, il ministro ha sottolineato che la situazione oggettiva non riflette il "senso di sicurezza percepito a livello nazionale riguardo agli attacchi con coltelli".

Ebling ha assicurato che la situazione verrà monitorata. "Se necessario, interverremo", ha detto. Stabilire zone di divieto di armi potrebbe essere un'opzione. Tuttavia, "tali divieti possono solo ridurre gli atti spontanei, gli attaccanti premeditati non saranno scoraggiati da tali divieti", ha aggiunto.

Inoltre, le zone di divieto di armi/coltelli richiederebbero un'intensa sorveglianza e applicazione del personale. "Altrimenti, l'obiettivo non verrà raggiunto", ha sottolineato Ebling. Sono importanti anche le misure preventive e l'educazione, ha sottolineato. La polizia sta cercando particolarmente di sensibilizzare i giovani sui social media.

