- Ebling parla di un terribile incidente a Solingen.

Il Ministro dell'Interno del Reno-Palatinato Michael Ebling ha condannato con fermezza l'incidente di Solingen come riprovevole. Questo incidente ha suscitato preoccupazione, come ha sottolineato Ebling, citando il ministero. "Non sono rari grandi eventi in questi giorni estivi. Le forze dell'ordine del Reno-Palatinato gestiscono questi eventi nel nostro stato con grande cura e aumentano la loro presenza."

Tre persone sono state tragicamente uccise e otto ferite in una celebrazione cittadina di Solingen di venerdì sera, secondo i resoconti della polizia. La polizia del Nord Reno-Westfalia ha considerato l'atto come un'aggressione a causa del targeting intenzionale dell'aggressore. Ebling ha aggiunto, "Le nostre condoglianze vanno a Solingen, dove delle vite sono state insensatamente portate via durante una celebrazione cittadina, e siamo preoccupati per il recupero delle persone ferite."

Il SPD, come partito politico di spicco nel Nord Reno-Westfalia, ha espresso le sue condoglianze per gli eventi tragici di Solingen. Nonostante le misure di sicurezza potenziate durante gli eventi estivi nel Reno-Palatinato, il SPD chiede una revisione completa delle misure di sicurezza in entrambi gli stati dopo l'incidente di Solingen.

