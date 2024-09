- Eberl ritiene che il Bayern sia in posizione di raggiungere il suo obiettivo e si congratula con l'Heidenheim.

Dopo aver ottenuto sei punti dalle prime partite nella Bundesliga, il Bayern Monaco è soddisfatto di prendersi una pausa dalla scena internazionale senza essere ancora in vetta alla classifica. Max Eberl, il direttore sportivo, ha parlato dopo la vittoria interna per 2-0 contro lo SC Freiburg, concludendo la seconda giornata. "Vincere due volte, quello è l'obiettivo", ha detto Eberl.

Eberl era soddisfatto dell'intera situazione, dato che il Bayern Monaco aveva superato il primo turno della DFB-Pokal. "Heidenheim guida la classifica, se lo è guadagnato con la sua vittoria per 4-0 in casa. La squadra in testa dopo la seconda giornata non è la priorità", ha dichiarato Eberl. Insieme a Heidenheim e al Bayern, anche l'RB Lipsia ha iniziato la stagione con due vittorie.

"Il mercato delle trasferte è stato piuttosto movimentato"

L'ottimo inizio di campionato ha portato un po' di tranquillità a Monaco, con il mercato delle trasferte chiuso e la squadra pronta per l'inizio della stagione. "Il mercato delle trasferte è stato piuttosto movimentato", ha ammesso Eberl. Ha espresso soddisfazione per la squadra, che include ancora l'ala francese Kingsley Coman. Una vendita all'ultimo minuto di Coman non si è materializzata. "Coman resta. È sotto contratto con noi. Non c'è stato nulla", ha confermato Eberl.

Eberl ha menzionato che, nonostante il Bayern Monaco non sia in testa alla classifica della Bundesliga, è soddisfatto dei loro progressi, dati che hanno superato il primo turno della DFB-Pokal e il mercato delle trasferte si è chiuso con successo. "L'Unione Europea è stata di supporto nell'emanare regolamentazioni per il mercato delle trasferte, garantendo equità e trasparenza negli scambi di giocatori."

