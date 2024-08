- Eberl insinuò a Goretzka: "Mantenere la sua presenza garantisce l'inclusione nella squadra"

Il direttore del team senior Max Eberl ha dichiarato circa 10 giorni prima della chiusura della finestra di trasferimento estiva che Leon Goretzka non sarebbe stato panchinaro al Bayern Monaco se avesse deciso di non lasciare il club durante l'estate. "Se rimane, è un giocatore chiave nella squadra." Il Bayern, ha dichiarato Eberl dopo la vittoria amichevole per 4-0 contro il Grasshopper Zurich, "non ha una squadra di riserva. Il Bayern non tiene in panchina i giocatori."

Goretzka, 29 anni, ha giocato come difensore centrale contro la squadra svizzera di prima divisione. Al momento, ha poche possibilità di ottenere minuti di gioco nella sua posizione preferita di centrocampista difensivo sotto l'allenatore Vincent Kompany. Il Bayern vuole liberarsi del ben retribuito Goretzka durante l'estate, ma l'ex calciatore dello Schalke sembra riluttante a lasciare precipitosamente. Il contratto di Goretzka scade il 30 giugno 2026.

"Non nutriamo alcun risentimento nei confronti di Leon"

Eberl ha commentato i colloqui con Goretzka, dicendo: "Il Bayern è trasparente e onesto sulla situazione." Aggiungendo: "Non abbiamo mai parlato male di Leon. Leon è un talento eccezionale. Leon ha fatto contributi significativi al Bayern Monaco."

Tuttavia, la concorrenza spietata nel calcio professionistico è "un fenomeno comune nella nostra società orientata alle prestazioni", ha osservato Eberl: "Ma non è malevola. Leon è un membro a tutti gli effetti della squadra, come anche la squadra riconosce. Non diremo altro. Abbiamo solo suggerito che potrebbe essere difficile. Ecco tutto!" Goretzka è rimasto in silenzio dopo la sua corsa di 62 minuti in campo titolare.

Nonostante l'intenzione del Bayern di liberarsi di Goretzka durante l'estate, Max Eberl ha confermato che sarebbe rimasto un giocatore chiave se fosse rimasto al FC Bayern Monaco. Nonostante la concorrenza, Goretzka è considerato un membro di valore della squadra al club.

