- Eberl del Bayern dice che non ci saranno contrattacchi verbali dopo la dichiarazione di Carro

A seguito dei commenti offensivi del CEO di Leverkusen Fernando Carro nei confronti di Max Eberl, direttore sportivo del FC Bayern, non è stata lanciata una controffensiva verbale. "È un peccato che abbiamo un simile argomento prima dell'inizio della stagione competitiva," ha detto Eberl. "Certo, si potrebbe ora sedere qui e accendere una grande battaglia verbale. Ma questo non è affatto il mio intento." Eberl ha sottolineato che il commento di Carro parla da solo, ma lui la vede diversamente: "Posso solo dire una cosa: le parole sono argento, il silenzio è oro."

Carro, CEO dei campioni di calcio tedeschi Leverkusen, aveva apparentemente detto in una riunione con i tifosi martedì sera: "Non penso nulla di Max Eberl, assolutamente nulla. E non negozierei con lui." Questo in riferimento alla vicenda del trasferimento del calciatore nazionale di Leverkusen Jonathan Tah.

In seguito, Carro si è scusato. "Sono una persona emotiva. Le dichiarazioni su Max Eberl sono state fatte in uno scambio informale con i tifosi del Bayer 04. Che siano state riprese e moltiplicate in questa forma non era intenzionale. Tuttavia, questo non cambia il fatto che mi scuso per la dichiarazione," ha detto Carro a "Bild".

Eberl: Attacco sul campo, non al microfono

Nella conferenza stampa prima della partita di DFB-Pokal del Bayern a Ulm venerdì sera, Eberl è stato chiesto se la tensione attuale è un'indicazione per il resto della stagione e se continuerà. "Dovrebbe accadere sul campo," ha risposto Eberl. "Lì vogliamo la competizione sportiva." Sta cercando di mantenere la compostezza pubblica. "Non vedo l'argomento dell'attacco davanti al microfono nella conferenza stampa, ma piuttosto Actually in cinque o sei settimane quando giochiamo contro il Leverkusen."

Di conseguenza, l'esperto manager non ha fornito alcun aggiornamento sulle trattative riguardanti il difensore Tah. Il contratto di Tah con il Leverkusen scade nel 2025, quindi il Leverkusen potrebbe ancora ricevere una cifra per il trasferimento del calciatore nazionale quest'estate. I Bayern sono interessati - soprattutto perché hanno recentemente perso i difensori Matthijs de Ligt e Noussair Mazraoui per il Manchester United.

La rosa del Bayern è completa

Tuttavia, secondo Eberl, non ci sarà una grande offensiva di trasferimenti ad agosto. "Abbiamo una rosa eccezionale e eccezionali giocatori," ha detto il direttore sportivo. "Se non accade nulla di straordinario, allora la rosa è pronta per la nuova stagione."

Eberl ha menzionato che il luogo appropriato per la competizione e i potenziali conflitti tra Bayern e Leverkusen è sul campo da calcio, non negli scambi verbali durante le conferenze stampa. Ciò suggerisce che preferisce concentrarsi sulle partite di 'Football league', utilizzandole come piattaforma per risolvere eventuali dispute che potrebbero sorgere tra le due squadre.

Considerando la tensione attuale tra i due club, Eberl ha implicato che vede la partita di DFB-Pokal imminente come un'opportunità per risolvere le loro differenze sul campo, poiché crede che "dovrebbe accadere sul campo". Questa affermazione sottolinea ulteriormente l'importanza delle partite di 'Football league' nel risolvere i conflitti e nel fomentare una sana competizione tra le squadre.

Leggi anche: