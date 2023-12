East New York" cerca di portare il poliziesco di rete nel 21° secolo

Ciò rende questa fiction della CBS più ambiziosa della maggior parte dei telefilm polizieschi, concentrandosi sulle sfide che deve affrontare un distretto in un quartiere popolare che è testimone di "un po' di tutto". Ma solleva anche una questione: Data la lunga storia del genere e la formula sottolineata dalla zuppa alfabetica di show polizieschi della CBS, è possibile piegare, e ancor meno rompere, gli schemi?

Creata da Mike Flynn e William Finkelstein, quest'ultimo in qualità di produttore esecutivo di "Blue" verso la fine del suo ciclo, "East New York" presenta un cast corposo ma vede questo mondo principalmente attraverso il vice ispettore Regina Haywood (Amanda Warren), il nuovo comandante di un distretto di East New York.

"Sarà sempre l'assunzione della diversità, giusto?", chiede il suo capo, il capo della polizia, interpretato da Jimmy Smits - un altro collegamento a "Blue", che assomiglia molto a quello che Bobby Simone potrebbe fare se fosse sopravvissuto. L'attore consiglia a Regina di "giocare a lungo", e fa parte di un solido cast di supporto che comprende Richard Kind nel ruolo dell'impacciato ma efficace braccio destro di Regina e Ruben Santiago-Hudson, Kevin Rankin ed Elizabeth Rodriguez nei panni di poliziotti veterani e già visti.

Non sorprende che gli agenti di rango siano diffidenti nei confronti del nuovo capo, così come la comunità è scettica nei confronti della polizia, il che include il tentativo di far vivere uno dei poliziotti in un progetto abitativo locale per favorire i legami.

Molto simile a "NYPD Blue" per quanto riguarda la trama e le riprese nervose (che allora erano all'avanguardia e oggi non lo sono più), "East New York" riflette il lodevole desiderio di presentare il "lavoro" in tutta la sua complessità, comprese le risorse limitate e le battaglie di territorio su quale unità, ad esempio, viene incaricata di indagare su un cadavere. È anche notevole vedere un poliziotto nero più giovane chiedere al suo partner più esperto, nel secondo episodio, perché ha fermato un uomo di colore.

Queste sfumature non sono state tradizionalmente (o almeno costantemente) presenti sulle reti principali. In effetti, tutti i discorsi sul modo in cui la televisione ritrae la polizia dopo la morte di George Floyd si sono apparentemente spenti quando è arrivato il momento della programmazione autunnale, il che potrebbe spiegare perché ci sono tre serie di "Law & Order" e "FBI" in serate diverse.

A dire il vero, nel corso degli anni le emittenti hanno provato a realizzare molti show polizieschi più audaci e in genere hanno scoperto che il loro pubblico, per quanto in calo, continua a gravitare verso l'equivalente televisivo del comfort food. In definitiva, gli spettatori devono sostenere questi show per contrastare le pratiche di programmazione consolidate.

Una sola serie non invertirà la tendenza, ma "East New York" ha il potenziale per rappresentare i poliziotti come persone - nobili ed eroiche a volte, ma non immuni da insicurezze ed eccessi - e fare lo stesso per le persone con cui interagiscono, invece di ridurle a criminali o a sagome di gesso.

Per il momento, però, è difficile dubitare che la serie possa attenersi a questo approccio e, data la perdurante popolarità di una forma più semplice di dramma poliziesco, attirare abbastanza spettatori da dare a "East New York" la possibilità di giocare a lungo termine.

"East New York" debutta il 2 ottobre alle 21.30 sulla CBS.

