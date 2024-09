E' uno scenario surreale o un'illusione: il video mostra uno scambio di prigionieri?

16:03 Ucraina: L'avanzata russa a Kursk si arresta

Il "Kyiv Post" era presente durante lo scambio di prigionieri tra Russia e Ucraina del 14 settembre, assistendo alle prime conversazioni tra i soldati ucraini liberati e le loro famiglie. Come parte dello scambio, 103 soldati sono stati restituiti alle loro patrie. I soldati russi erano stati catturati durante l'offensiva ucraina a Kursk.

Le fonti ucraine riferiscono di un arresto dell'avanzata russa nella regione di Kursk. Un portavoce del comando regionale ucraino ha informato l'AFP che i russi hanno tentato un attacco laterale, ma alla fine sono stati respinti. La situazione è ora stabile e "sotto controllo", secondo il portavoce Oleksiji Dmitratschkiwsky. La Russia ha riportato alcune vittorie minori, ma queste conquiste si sono ora trasformate in una quasi-circonvalazione, ha detto il portavoce militare. Secondo i suoi resoconti, ancora migliaia di civili russi si trovano nel territorio occupato dalle forze ucraine a Kursk.

15:42 La Germania intende fornire ulteriore assistenza medica all'Ucraina

Il governo tedesco sta destinando altri 50 milioni di euro per le cure mediche dei soldati ucraini feriti. Il ministro federale delle Finanze Christian Lindner ha commentato: "Continuiamo a stare al fianco dell'Ucraina". Con questo piano, intendono garantire la sicurezza dei trattamenti necessari in Germania. Gli ospedali tedeschi hanno già trattato 1.173 soldati e civili ucraini gravemente feriti e feriti, secondo il ministro dell'Interno Nancy Faeser. Ha detto che questo aiuto è una questione umanitaria e continuerà. I costi per il trattamento dei feriti di guerra saranno successivamente saldati in modo semplice dall'ufficio federale dell'amministrazione.

15:07 Incidenti di sparatorie negli uffici della società di commercio online russa Wildberries

Almeno tre persone sono rimaste ferite durante un tentativo di irruzione negli uffici di Mosca della società di commercio online russa Wildberries. Una persona è morta, come riferito dai media russi. La businesswoman Tatjana Bakaltschuk ha spiegato su Telegram che il suo ex marito Vladislav Bakaltschuk e due ex manager di Wildberries avevano tentato di sequestrare gli uffici di Mosca di Wildberries.

14:43 L'India potrebbe continuare ad acquistare petrolio russo a meno che non venga sanzionata

L'India ha ammesso che continuerà ad acquistare petrolio russo fino a quando il paese non sarà sanzionato. Il sito web di notizie online "Ukrajinska Prawda" ha riferito questo, citando Reuters. Il ministro indiano del Petrolio e del Gas Hardeep Singh Puri ha dichiarato: "Se le compagnie non sono colpite dalle sanzioni, comprerò dalla fonte più economica". Ha aggiunto che anche altri paesi europei e compagnie giapponesi acquistano petrolio russo. L'India riceve l'88% delle sue importazioni di petrolio e è il terzo maggiore consumatore e importatore di petrolio al mondo. Il commercio tra Russia e India è più che raddoppiato dal 2022.

14:05 Munz: Nessuna preoccupazione dal Cremlino per i caccia F-16 in Ucraina

I primi caccia occidentali F-16 sono ora operativi in Ucraina, ma a causa della mancanza di autorità per lanciare missili profondamente in Russia, il Cremlino non è troppo preoccupato, spiega Rainer Munz di ntv da Mosca.

13:45 Il Cremlino critica le dichiarazioni di Stoltenberg sui armi a lungo raggio come pericolose

La Russia ha criticato le dichiarazioni del segretario generale della NATO Jens Stoltenberg come "pericolose". In un'intervista con "The Times", ha suggerito che non sarebbe una linea rossa per la Russia se l'Ucraina fosse autorizzata a colpire obiettivi più profondamente in Russia con armi occidentali di portata più lunga. Il portavoce del Cremlino Dmitri Peskow ha detto che "questo atteggiamento provocatorio di disprezzo per le dichiarazioni del presidente russo Vladimir Putin è un'azione incauta e non professionale". Il presidente russo Putin ha avvertito che se i paesi permettessero l'uso di missili a lungo raggio, questi paesi diventerebbero direttamente coinvolti nel conflitto.

13:17 Gli esperti trovano esplosivi e attrezzature militari nella centrale nucleare di Zaporizhzhia

La centrale nucleare di Zaporizhzhia, in Ucraina, occupata dalle truppe russe all'inizio della guerra, contiene truppe armate e attrezzature militari. Inoltre, sono state posizionate mine antiuomo intorno alle recinzioni interne ed esterne della centrale, come riferito dall'Organizzazione per l'energia atomica internazionale (IAEA). Gli esperti dell'IAEA non sono stati autorizzati a ispezionare alcune parti delle sale delle turbine durante l'intero periodo di relazione e la centrale nucleare è stata una fonte di preoccupazione sin dalla sua occupazione. Solo quattro settimane fa, una torre di raffreddamento è andata a fuoco.

12:41 Il Cremlino avverte di tensioni aumentate nel Medio Oriente dopo le esplosioni dei cercapersone

Dopo l'esplosione di massa di centinaia di cercapersone in Libano, il Cremlino a Mosca ha emesso un avvertimento sulla possibilità di escalation in una "regione esplosiva". Il portavoce del Cremlino Dmitri Peskow ha dichiarato: "Qualsiasi cosa sia successa, porterà sicuramente a un ulteriore aumento delle tensioni". Il Libano si trova in una zona altamente volatile e ogni evento del genere ha il potenziale per scatenare ulteriori conflitti. Il ministero degli Esteri russo descrive l'incidente come un'altra istanza di "guerra ibrida" contro il Libano.

12:24 L'Ucraina aumenta il budget di oltre 10 miliardi di euro per i soldati

Il governo ucraino ha approvato un budget supplementare di oltre 10 miliardi di euro, principalmente per le spese militari. Questo aumento delle spese porta il bilancio complessivo a circa 81 miliardi di euro, con un aumento del 13%. La principale ragione per questa modifica del bilancio è quella di distribuire i bonus di settembre ai soldati e alle truppe presenti sul fronte.

11:36 Sharma: I Jet F-16 Potrebbero Non Portare Cambiamenti SignificativiIl Presidente ucraino Zelenskyj ha richiesto 128 caccia F-16 per ottenere la supremazia aerea. Tuttavia, solo circa 60 aerei sono stati promessi da nazioni straniere, che è meno della metà del numero richiesto. Kavita Sharma, corrispondente di ntv, vede questo come un passo promettente con l'inizio della consegna degli aerei e dell'addestramento dei piloti. Tuttavia, ci sono iniziali sfide con i sistemi d'arma utilizzati.

11:16 Servizio di Intelligence Ucraino: L'Ucraina è Responsabile dell'Attacco al Deposito RussoUna fonte del Servizio di Sicurezza dell'Ucraina (SBU) ha confermato al Kyiv Independent che l'attacco della notte scorsa a un grande deposito di munizioni a Toropez, in Russia, che ospitava missili e altre armi, è stato eseguito dall'Ucraina. La fonte ha aggiunto che il garage "è stato cancellato dalla faccia della terra" dopo l'impatto dei droni ucraini, causando un'enorme esplosione. Il Servizio di Sicurezza dell'Ucraina sta lavorando insieme ai loro omologhi militari per ridurre sistematicamente le capacità di attacco del nemico contro le città ucraine. Sono in corso i piani per eseguire operazioni simili contro altre strutture militari russe.

10:49 Produttori di Droni Ucraini Autorizzati a Offrire per il Contratto di RamsteinPer la prima volta, i produttori di droni ucraini possono partecipare alle gare d'appalto organizzate dalla Coalizione dei Droni nel formato di Ramstein. Ciò offre ai produttori ucraini la possibilità di offrire in due categorie diverse: droni First-Person-View (FPV) e droni intercettatori. Gli ufficiali ucraini considerano questo come un importante boost per la produzione locale, con tutte le proposte valutate dalla Coalizione dei Droni. I vincitori riceveranno contratti per ulteriori test. Se avranno successo, gli stati di Ramstein pianificano di commissionare i vincitori della gara per la produzione su larga scala.

10:27 Emergono Video dell'Attacco al Deposito Russoalthough the Kremlin has not officially acknowledged it, Tver region's governor announced on Telegram that Ukrainian drone strikes caused a major fire at a weapons depot. Residents were evacuated, and online footage of the inferno is circulating.

09:39 Vittime a Kharkiv e ZaporizhzhiaKharkiv, la seconda città più grande dell'Ucraina, è stata sottoposta a un altro pesante attacco aereo russo il giorno precedente. Bombe guidate sono esplose in diversi distretti, causando 9 feriti. Si tratta dell'ennesimo episodio di una serie di recenti attacchi civili. Una donna è morta e 43 persone, tra cui 4 bambini, sono rimaste ferite da una bomba precisa a Zaporizhzhia domenica. Sono stati segnalati attacchi aerei russi su insediamenti vicini nella regione di Zaporizhzhia, causando la morte di altre due persone.

08:46 Strutture Energetiche a Sumy Bersagliate di NuovoLe autorità locali di Sumy, una città del nord-est dell'Ucraina, affermano che le infrastrutture energetiche sono state nuovamente prese di mira dai droni russi per il secondo giorno consecutivo. Non sono state segnalate vittime, ma gli attacchi ripetuti hanno posto una notevole pressione sul sistema di approvvigionamento energetico. Martedì, droni e razzi russi hanno attaccato le infrastrutture energetiche nella città e nella regione di Sumy, lasciando senza elettricità per un certo periodo più di 280.000 case, secondo il Ministero dell'Energia.

08:27 Stato Maggiore Ucraino Registra 1.130 Perdite Russi in 24 OreSecondo lo Stato Maggiore ucraino, 1.130 soldati russi sono stati uccisi o feriti nelle ultime 24 ore. Dalla inizio dell'aggressione russa a febbraio 2022, l'Ucraina ha documentato 637.010 perdite nemiche. Le forze ucraine hanno distrutto 25 sistemi d'artiglieria, 45 veicoli per il trasporto e il carburante e 6 carri armati, secondo i loro resoconti delle ultime 24 ore.

07:55 Forza Aerea Ucraina Finalizza Piani di Distribuzione F-16Il Presidente Zelenskyy ha annunciato che i piani di distribuzione per gli aerei da combattimento occidentali F-16 sono stati finalizzati dalla Forza Aerea e dal Ministero della Difesa dell'Ucraina. Inoltre, sono state tenute discussioni con i comandanti aerei sulla prospettiva di potenziare la flotta aerea e ampliare l'addestramento dei piloti. Date le continue perdite, alcune voci a Kyiv sostengono la necessità di un addestramento iniziale più completo per i piloti, che attualmente dura 40 giorni. L'Ucraina si aspetta di ricevere circa 60 aerei F-16, poiché solo pochi sono stati consegnati finora.

07:19 Ministero della Difesa Russo Respinge Attacchi di Droni Ucraini in diverse RegioniIl Ministero della Difesa russo riferisce di numerosi attacchi di droni ucraini in diverse regioni. La difesa aerea è riuscita a intercettare 54 droni ucrain

06:20 Vicecapogruppo del Partito Verde: AfD e BSW diffondono narrative russeIl vicecapogruppo parlamentare del Partito Verde, Konstantin von Notz, suggerisce un dibattito parlamentare sulle operazioni di influenza russa in Germania. "I documenti interni della fabbrica di propaganda russa SDA rivelano in modo chiaro i metodi subdoli con cui le entità russe interferiscono con la nostra democrazia, i discorsi pubblici e le elezioni", dice il politico interno. "Con l'AfD, BSW e altri collaboratori che diffondono le narrative russe in pubblico e nei parlamenti, si formano alleanze dannose per sottomettere gli interessi tedeschi. I sostenitori dell'Ucraina sono-target, spiati e si fanno sforzi per diffamarli pubblicamente."

05:42 Troll russi distribuiscono video falsi su Kamala HarrisSecondo le ricerche condotte dal gigante del software Microsoft, gli attori russi hanno intensificato la loro campagna di disinformazione contro la candidata alla presidenza degli Stati Uniti Kamala Harris. Un gruppo affiliato al Cremlino, noto come Storm-1516, ha rilasciato due video falsi dal tardo agosto per screditare la campagna di Harris e del suo compagno di corsa Tim Walz. Un video mostra un gruppo di sostenitori di Harris che allegedly aggrediscono un partecipante a una presunta manifestazione di Trump. L'altro video presenta un attore che promuove la falsa affermazione che Harris era responsabile di un incidente del 2011 in cui una ragazza è rimasta ferita e fuggita dalla scena. Entrambi i video sono stati segnalati come aver ricevuto milioni di visualizzazioni.

05:19 Esplosioni e incendio in Russia, TverUn attacco con droni ucraino, secondo i resoconti russi, ha causato un incendio nella regione russa di Tver. I detriti di un drone ucraino distrutto hanno acceso un incendio nella parte occidentale della regione nella città di Toropez, portando all'evacuazione parziale dei residenti, secondo il governatore della regione, Igor Rudenya, tramite la piattaforma di messaggistica Telegram. I pompieri stanno attualmente lavorando per contenere l'incendio. L'origine dell'incendio non è immediatamente chiara. Le unità di difesa aerea russa sono ancora impegnate a respingere un "attacco di massa di droni" sulla città. La città, con una popolazione leggermente superiore a 11.000, sarebbe presumibilmente ospitare un arsenale russo per il deposito di razzi, munizioni ed esplosivi, secondo un rapporto del 2018 dell'agenzia di stampa statale RIA.

03:57 I governatori russi segnalano attacchi di droniL'Ucraina sta prendendo di mira diverse regioni nell'ovest della Russia con i droni, come affermato dai governatori locali. Sette droni ucraini sono stati abbattuti nella regione di Smolensk vicino al confine con la Bielorussia, secondo il governatore Vasily Anochin tramite l'app di messaggistica Telegram. La difesa aerea russa ha eliminato un drone sulla regione di Orjol, come dichiarato dal governatore Andrei Klychkov su Telegram. Almeno 14 droni di attacco ucraini sono stati abbattuti sulla regione di Bryansk vicino al confine con l'Ucraina, secondo il governatore Alexander Bogomaz su Telegram. Il governo di Kyiv afferma che gli attacchi mirano a infrastrutture militari, energetiche e di trasporto essenziali per gli sforzi bellici di Mosca.

02:56 Commercio triangolare: gli Stati Uniti indagano sulla possibile elusione del divieto di importazione di uranio dalla CinaIl governo degli Stati Uniti sta indagando su un possibile bypass del divieto di importazione di uranio russo negli Stati Uniti da parte della Cina. Ci sono preoccupazioni che la Cina stia importando uranio arricchito dalla Russia mentre esporta la sua produzione domestica negli Stati Uniti, come riferito da Reuters da fonti governative. "Siamo preoccupati che il divieto di importazione di uranio russo possa essere eluso", ha detto Jon Indall dell'Associazione degli Produttori di Uranio degli Stati Uniti. "Non vogliamo chiudere il rubinetto russo e improvvisamente tutto il materiale proviene dalla Cina. Abbiamo chiesto al Dipartimento del Commercio di indagare su questo." Il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti non ha inizialmente risposto a una richiesta di commento.

01:54 Fonti interne: gli Stati Uniti intendono aumentare le riserve di petrolioIl governo degli Stati Uniti sta pianificando di espandere le sue riserve strategiche di petrolio, secondo una fonte interna. Gli Stati Uniti intendono acquistare fino a sei milioni di barili di petrolio, considerato i prezzi attuali, ha rivelato una fonte informata della questione. Se l'acquisto viene completato, sarà il più grande aumento di questo tipo dal grande rilascio del 2022, che era stato allora il "più grande rilascio di riserve di petrolio della storia". In risposta all'aumento delle prezzo della benzina seguito all'invasione russa dell'Ucraina, il governo degli Stati Uniti ha venduto grandi quantità di petrolio dalle sue riserve strategiche nel 2022, che era stato allora il "più grande rilascio di riserve di petrolio della storia".

00:45 Due morti e cinque feriti nell'attacco a ZaporizhzhiaLa Russia ha attaccato la regione di Zaporizhzhia durante la notte, causando la morte di almeno due civili e il ferimento di cinque persone, secondo il governatore Ivan Fedorov. In seguito ha precisato che la Russia aveva "pesantemente attaccato" la comunità di Komyshuvakha nella regione. Sono state danneggiate diverse costruzioni e una struttura infrastrutturale. I servizi di emergenza continuano a operare sul posto e l'entità dei danni sta ancora essere valutata, secondo "Kyiv Independent".

11:38 PM L'ambasciatore degli Stati Uniti all'ONU: abbiamo osservato la strategia di ZelenskyL'ambasciatore degli Stati Uniti all'ONU, Linda Thomas-Greenfield, ha menzionato che il lato degli Stati Uniti ha notato la nuova "strategia di pace" del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Secondo "European Pravda", queste informazioni derivano da una conferenza stampa presso la sede dell'ONU. "Abbiamo osservato la strategia di pace del presidente Zelensky. Crediamo che sia una tattica che potrebbe essere efficace. Dobbiamo capire come possiamo contribuire a questo", ha continuato. L'ambasciatore degli Stati Uniti ha espresso ottimismo sulla situazione di pace, senza fornire ulteriori dettagli. Thomas-Greenfield si riferisce probabilmente alla strategia nota come "piano di vittoria" nei circoli ucraini, che Zelensky ha presentato lo scorso mese.

22:29 False alarm in Latvia: Misinterpreted flying object was a bird flockFalse alarm in Latvia: An alarming incident suggesting an invasion of Latvia's Baltic NATO airspace by an unidentified flying object ended up being harmless. The object, which approached the border from neighboring Belarus and crossed into Eastern Kraslava, was actually a group of birds. The Latvian news agency Leta reported this, citing the air force. Initially, Latvia's Defense Ministry in Riga had reported an unidentified flying object. Consequently, NATO interception aircraft stationed at the Lielvarde base were deployed to track the airspace, but they failed to detect any suspicious objects.

22:59 Moldova e Germania siglano accordo sulla cybersicurezzaMoldova e Germania stanno intensificando la loro lotta contro "gli attacchi ibridi di Putin" con un accordo sulla cybersicurezza. Secondo il ministro degli Esteri tedesco Annalena Baerbock a Chisinau, il presidente russo Vladimir Putin intende continuare ad utilizzare i suoi attacchi ibridi contro l'Europa, in particolare la Moldavia, come strumento di destabilizzazione. "Ma è proprio per questo che stiamo rafforzando i nostri sforzi", ha detto. Offrendo attrezzatura informatica, scambio di informazioni e formazione, intendono "contrastare gli attacchi informatici in Moldavia e smascherare la disinformazione".

L'Unione Europea (UE) è stata un attore chiave nel fornire supporto all'Ucraina durante il conflitto in corso, offrendo aiuti finanziari, assistenza medica e altri tipi di assistenza.

In questo contesto, il governo tedesco ha promesso un ulteriore contributo di €50 milioni per le cure mediche dei soldati ucraini feriti, dimostrando l'impegno continuo dell'UE nel sostenere l'Ucraina in mezzo alla crisi.

