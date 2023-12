È una decisione per Erling", dice il CEO del Borussia Dortmund a proposito dell'imminente partenza di Haaland.

Secondo diversi media britannici, il Manchester City annuncerà probabilmente nella prossima settimana di aver trovato un accordo con il Borussia Dortmund per i servizi dell'attaccante.

La forza bruta, il ritmo incalzante e la devastante capacità di finalizzazionedi Haaland lo hanno reso uno dei giocatori più richiesti al mondo, il che significa che il Dortmund si è rassegnato a perdere il suo fuoriclasse da quando lo ha ingaggiato nel 2020.

Sebbene molti club sarebbero comprensibilmente frustrati per la costante perdita di giocatori di livello superiore, l'inevitabilità dei trasferimenti li rende molto più facili da gestire, come afferma l'amministratore delegato del Dortmund Hans-Joachim Watzke.

"È l'unico modo per noi, perché quando un giocatore si comporta molto bene, dobbiamo lottare contro i grandi, grandi, grandi club con gli oligarchi e gli Stati arabi alle loro spalle", ha dichiarato Watzke a Darren Lewis, Senior Sport Analyst della CNN.

E questa lotta non possiamo vincerla, ma possiamo vincere una lotta per un giocatore di 18 anni, come Jude Bellingham, perché questo giocatore ama giocare al Borussia Dortmund perché abbiamo sempre 80.000 spettatori, c'è un'ottima atmosfera e il club sa come gestire i giovani giocatori".

"Questo è il nostro modo di fare e, d'accordo, abbiamo un buon reparto che fa scouting di giovani giocatori ogni giorno, ma è anche molto importante se hai il giocatore qui, devi svilupparlo e penso che questo funzioni... la maggior parte delle volte, funziona".

Watzke non si fa illusioni sulla posizione del Dortmund nella gerarchia del calcio moderno.

Il club ha cresciuto - e poi venduto - molte delle più grandi e costose stelle europee degli ultimi anni; Robert Lewandowski, Pierre-Emerick Aubameyang, Jadon Sancho, Mario Götze, Mats Hummels, Ousmane Dembélé e Christian Pulisic sono tra i giocatori che hanno indossato la famosa maglia giallo-nera.

LEGGI: Ecco Otto Addo, l'allenatore responsabile della guida di alcuni dei più brillanti giovani calciatori europei

Sebbene Watzke comprenda che un elevato turnover di giocatori faccia parte del business, dietro a un trasferimento c'è comunque un essere umano e in certe occasioni salutare è più difficile che in altre.

"A volte è un po' più emotivo", ammette Watzke. "È stato molto emozionante per me quando Mats Hummels mi ha detto nel 2016 che avrebbe lasciato il club dopo credo sette o otto anni, perché è stato un periodo lungo e avevamo un rapporto molto speciale".

Ma a volte i giocatori restano al Borussia Dortmund per uno, due, tre anni, e in questo periodo non è così profondo con le emozioni ed è normale nel calcio che i giocatori arrivano, i giocatori vanno e se vogliono andare, ok".

"A volte è un buon affare, altre volte non è così buono. Quando abbiamo venduto Ousmane Dembélé al Barcellona dopo un breve periodo, è stato un ottimo affare. Quando Robert Lewandowski ci ha lasciato senza pagare il trasferimento, non è stato un buon affare, ma questo è il calcio".

Ora sembra che il prossimo a lasciare il club sia Haaland.

Il 21enne ha segnato la ragguardevole cifra di 85 gol in 88 partite da quando è arrivato dall'RB Salisburgo nel 2020, battendo numerosi record in Bundesliga e in Champions League.

Il Manchester City sembra intenzionato a soddisfare la clausola di uscita di Haaland, pari a 75 milioni di euro (79 milioni di dollari) - un vero e proprio affare, considerato il suo talento e l'attuale clima dei trasferimenti - e ha battuto diversi grandi club europei per la sua firma, tra cui Real Madrid, Manchester United e Paris Saint-Germain.

Il giorno dell'intervista della CNN a Watzke (26 aprile), l'amministratore delegato del Dortmund ha ammesso di non sapere se Haaland partirà durante la finestra di trasferimenti estiva europea. Ciò che sapeva con certezza, tuttavia, era che se Haaland fosse partito, il Dortmund avrebbe continuato a competere come ha sempre fatto.

"È una decisione che spetta a Erling", ha detto Watzke. "Erling, come sapete, ha una clausola di uscita e deve decidere se vogliamo accettare o meno questa clausola di uscita e ha tempo per darci la sua decisione. Quando sarà il momento, lo farà.

"Ma noi [Dortmund] giochiamo a calcio da 113 anni, e per 111 anni abbiamo giocato senza Erling Haaland. Abbiamo avuto Robert Lewandowski e poi lui ci ha lasciato nel 2014, ma abbiamo giocato a calcio nel '15, '16, '17 fino ad ora.

"Poi è arrivato Pierre-Emerick Aubameyang e poi Erling Haaland e potete essere certi che se Erling decide di lasciarci, troveremo il prossimo [giocatore] al 100%".

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com