"E' un disastro, la gente ha paura"

Gli incendi boschivi in Grecia si stanno anche dirigendo verso la capitale, Atene. Alcuni sobborghi hanno già lasciato dietro di sé muri neri e tetti carbonizzati. I residenti osservano con preoccupazione l'avvicinarsi della parete di fuoco.

Una spessa coltre di fumo aleggia sulla Montagna Pentelico, ai margini nordorientali di Atene. Le sue cave un tempo fornivano il famoso marmo pentelico per l'Acropoli e altri edifici antichi della capitale greca. Ora, la montagna alta 1109 metri è in fiamme e l'enorme incendio boschivo continua a diffondersi.

La città vicina di Maratona e diverse aree circostanti sono già state evacuate. Le case lungo le strade che portano fuori dalla città storica hanno muri neri e tetti carbonizzati. "È un disastro", dice la assistente sociale Maria Kanavaki di Maratona. "Tutto è bruciato. La gente ha paura. E l'acqua? Ce ne sarà abbastanza?" si chiede la 55enne.

Kanavaki ricorda ancora un disastroso incendio boschivo con più di cento morti nella vicina località costiera di Mati sei anni fa. Alcune delle vittime sono state bruciate nelle loro auto mentre cercavano di fuggire. Molte persone sono ancora traumatizzate, dice Kanavaki. "Ancora piangono. Non è facile affrontare tutto questo di nuovo. Sono preoccupata per le persone."

"I pompieri stanno facendo del loro meglio"

Due volontari hanno portato sette gatti al centro culturale di Maratona. Le autorità avevano chiesto all'autista Ivan Mahmood di aiutare a salvare gli animali. La maggior parte dei proprietari sono donne e uomini anziani senza auto - e quindi senza opzioni di fuga. "Sono sotto shock, ma non vogliono andarsene", riferisce il 27enne della località costiera di Nea Makri.

Nella città di Penteli, un sobborgo di Atene dall'altra parte della montagna, Mariana Papathanasi prega che la sua casa e la sua taverna preferita siano risparmiate. Alcune case sono già bruciate, riferisce la 49enne dipendente di un supermercato. Un ospedale pediatrico e un ospedale militare a Penteli sono stati anch'essi evacuati.

Il fumo pungente aleggia anche sulla città di Dionisio. Le fiamme hanno avvolto diverse auto. I residenti riferiscono di essere a malapena riusciti a fuggire prima che il fuoco raggiungesse le loro case. Le fiamme hanno annerito i muri di diversi edifici residenziali.

Il servizio antincendio greco sta lottando contro l'incendio con centinaia di pompieri, aerei e elicotteri da domenica pomeriggio, ma finora non è riuscito a fermare la parete di fuoco che si avvicina ad Atene. Il forte vento, che spinge le fiamme avanti e le diffonde ulteriormente, è particolarmente impegnativo. "I pompieri stanno facendo del loro meglio", dice la commessa Papathanasi di Maratona. "Sono stati con noi, la gente sul terreno, tutto il tempo."

Anche più in alto sulla montagna, lungo la strada per Nea Makri, le fiamme hanno già consumato gli alberi e i cespugli, lasciando solo terra nera dietro di sé. Christoforos, un 53enne vigile del fuoco volontario a Penteli, è molto preoccupato per Nea Makri: due grandi fronti di fuoco potrebbero convergere nella località costiera.

