È tutto nel nome: Jeongeun Lee6, conosciuta come "Six", vince gli US Women's Open a -6

Ma nonostante le difficoltà familiari, Lee6 ha continuato a perseguire una carriera amatoriale e infine professionale nel golf, giocando nel LPGA of Korea Tour (KLPGA) prima di passare al LPGA.

E questo ha dato i suoi frutti. Domenica, la debuttante della Repubblica di Corea ha vinto il 74° US Women's Open al Country Club di Charleston, in South Carolina, conquistando non solo il suo primo titolo importante, ma anche la sua prima vittoria in carriera nella LPGA.

Lee6 - che ha compiuto 23 anni la scorsa settimana - con questa vittoria guadagna 1 milione di dollari di premio. Si tratta della seconda somma più alta per un vincitore della LPGA; il CME Group Tour Championship pagherà 1,5 milioni di dollari al vincitore a novembre.

E il suo cognome non è un errore di battitura. Lee6, che preferisce chiamarsi "Six", usa il numero alla fine del suo cognome perché è stata la sesta giocatrice di nome Jeongeun Lee nella storia della KLPGA. Ma invece di rimanere in Corea del Sud, dove si trova la sua famiglia, Lee6 ha voluto trasferirsi negli Stati Uniti per giocare nella LPGA.

"Guardando la mia situazione familiare di allora, ho pensato di voler giocare a golf perché volevo sostenere la mia famiglia a prescindere da tutto", ha detto Lee6 attraverso un traduttore. "E dopo che ho avuto successo nel KLPGA per tre anni, pensando a questo, mi è venuta voglia di giocare di più".

Il suo fan club in Corea del Sud si chiama "Lucky 6". E questo numero ha avuto un ruolo di primo piano domenica, visto che Lee6 ha vinto con un punteggio finale di 6-under par dopo aver girato in 1under 70 domenica.

"Essendo un giocatore esordiente, pensavo - voglio dire, volevo solo - non mi aspettavo di vincere il torneo così velocemente", ha detto Lee6. "Penso di essere stata molto fortunata a vincere questo importante torneo".

Quando le è stato chiesto cosa avrebbe fatto con i soldi, la risposta di Lee6 ha suscitato le risate del media center.

"Il mio obiettivo era: se vinco il torneo, posso mangiare ramen", ha detto Lee6. "Questo era il mio obiettivo. Se arrivo tra i primi cinque, posso comprare le scarpe. Ma posso comprare le scarpe e mangiare il ramen. Quindi è un doppio obiettivo".

Fonte: edition.cnn.com