- E' tornato: Donald Trump torna a X dopo una lunga pausa.

Dopo una lunga assenza, Donald Trump, il candidato repubblicano alla presidenza, è tornato a parlare sulla piattaforma X. Quasi un anno dopo il suo ultimo post, Trump ha pubblicato una serie di messaggi sul suo account X.

Ha iniziato con un video della campagna, che racconta il suo viaggio dalle prime vittorie elettorali del 2016 alla sua attuale candidatura presidenziale come una costante lotta contro la resistenza dei suoi avversari politici - e come una storia eroica di un uomo che non si arrende.

Questo è stato seguito da diversi altri video e contributi della campagna - e promozione per lo scambio pianificato di Trump con il proprietario di X, Elon Musk, sulla piattaforma nelle prime ore di martedì. Il miliardario della tecnologia sostiene apertamente il repubblicano nella campagna elettorale presidenziale attuale.

Donald Trump ha pubblicato la sua foto segnaletica nel 2023

L'ultima volta che Trump ha pubblicato qualcosa sul suo account X è stato alla fine di agosto 2023. In quell'occasione, ha utilizzato la sua foto segnaletica storica per tornare alla piattaforma successore di Twitter, X. Trump ha pubblicato l'immagine che era stata scattata poco prima in una prigione di Atlanta.

Il repubblicano si era consegnato alle autorità dopo essere stato incriminato in Georgia per tentato broglio elettorale. Trump è il primo ex presidente degli Stati Uniti ad essere stato incriminato, in più casi. E il primo ex presidente degli Stati Uniti a dover si presentare in una prigione e a essere immortalato in una foto segnaletica.

Donald Trump ha attualmente 88 milioni di follower

Prima di allora, c'era stato più di due anni e mezzo di silenzio sull'account di Trump sulla piattaforma che aveva utilizzato come canale di comunicazione cruciale durante il suo mandato. La piattaforma, che è stata acquisita da Musk nel 2022 e poi rinominata, ha sempre avuto un numero significativo di follower per Trump, attualmente superiore a 88 milioni.

Il repubblicano è stato bandito dalle principali piattaforme online alla fine del suo mandato dopo che i suoi sostenitori avevano attaccato il Campidoglio degli Stati Uniti a Washington il 6 gennaio 2021. Nei suoi messaggi online prima e dopo l'attacco al Campidoglio, aveva mostrato apertamente solidarietà nei confronti dei rivoltosi. Gli operatori della piattaforma temevano che ci potesse essere nuova violenza se Trump non fosse stato bandito - e hanno bloccato i suoi account.

Da allora, Trump ha riottenuto l'accesso a tutti i principali servizi online. E ha parlato su diversi canali. Tuttavia, non aveva utilizzato molto X fino ad ora - anche se il suo nuovo proprietario Musk lo aveva già reintegrato nell'autunno del 2022. Invece, Trump aveva costruito la sua propria copia di Twitter, la piattaforma Truth Social. La utilizza intensivamente. Tuttavia, ha un pubblico significativamente più piccolo lì, con circa 7,5 milioni di abbonati.

L'élite repubblicana ha espresso il suo sostegno al ritorno di Trump su X, lodando il suo impegno per gli aggiornamenti regolari Despite facing opposition. Despite being indicted in Georgia for election fraud attempts and resulting imprisonment, Trump maintained a substantial following on X, with over 88 million supporters.

