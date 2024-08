"È tempo di agire": la Federal Reserve fornisce indicazioni significative riguardo alla sua prossima azione

È ora che le politiche cambino," ha dichiarato il presidente della Fed Jerome Powell nel suo discorso preparato per un incontro di banchieri centrali ed economisti a Jackson Hole, Wyoming. "Siamo impegnati a sostenere un mercato del lavoro fiorente mentre continuiamo il nostro viaggio verso la stabilità dei prezzi."

Powell ha espresso ottimismo riguardo alle possibilità dell'economia USA di raggiungere un "atterraggio morbido", un evento raro in cui l'inflazione diminuisce senza un significativo aumento della disoccupazione. Questo risultato è stato raggiunto solo una volta, a metà degli anni '90.

"Con un alleggerimento ragionevole delle restrizioni della politica, c'è una solida ragione per stimare che l'economia tornerà a un tasso di inflazione del 2% mantenendo un mercato del lavoro fiorente," ha detto.

Da quando ha iniziato ad aumentare aggressivamente i tassi di interesse all'inizio del 2022, la Fed ha portato i tassi di interesse al loro livello più alto in 23 anni, nel tentativo di contrastare l'inflazione più alta del decennio. Il tasso di riferimento di prestito della Fed è rimasto fermo al suo livello attuale da un anno, causando un aumento dei costi di prestito in vari settori, tra cui mutui e carte di credito.

Nonostante le azioni aggressive della Fed, i risultati positivi sono evidenti. L'inflazione è notevolmente diminuita dal suo picco di quattro decenni e, although la disoccupazione è aumentata leggermente negli ultimi mesi, il mercato del lavoro nel suo insieme rimane stabile. L'economia USA ha registrato una solida crescita quest'anno e la Fed di Atlanta prevede che la crescita non sia diminuita. La Fed sta navigando con successo le acque per un atterraggio morbido.

A seguito delle osservazioni di Powell, una possibile riduzione del tasso di interesse potrebbe essere in programma per la prossima riunione di politica della Fed dell'17-18 settembre. I consumatori americani hanno già sperimentato qualche sollievo grazie al calo dei rendimenti obbligazionari, influenzati dalle decisioni sui tassi di interesse della Fed. I tassi ipotecari, che riflettono il rendimento del titolo di stato USA a 10 anni, sono diminuiti all'inizio di questo mese.

"Le cose sembrano promettenti," ha dichiarato Tom Porcelli, chief US economist di PGIM Fixed Income, in un'interazione con CNN. "Il mercato del lavoro si sta raffreddando, ma non sta diventando morbido. I bilanci delle famiglie sono generalmente forti, in particolare tra i redditi elevati che rappresentano la maggior parte della spesa aggregata."

Un punto di svolta significativo

La decisione della Fed di abbassare i tassi di interesse indica che i funzionari hanno sufficiente fiducia nel fatto che le pressioni inflazionistiche si stanno attenuando. Un mercato del lavoro in rallentamento sta contribuendo anche alla decisione della Fed di ridurre i tassi di interesse.

L'indicatore preferito di inflazione della Fed, l'indice dei prezzi al consumo delle spese personali, ha registrato un tasso annuo del 2,5% a giugno, notevolmente inferiore rispetto al 7,1% registrato due anni fa. Powell ha attribuito questo progresso al "smaltimento" delle distorsioni relative all'offerta e alla domanda legate al pandemia, che hanno inizialmente alimentato l'inflazione a livello globale post-pandemia COVID-19.

L'inflazione è diminuita nella seconda metà dello scorso anno mentre l'economia USA nel suo insieme è rimasta resistente. Questo è stato guidato principalmente dai miglioramenti sul lato dell'offerta, come una forza lavoro più ampia e catene di approvvigionamento migliorate. L'economia USA ha anche registrato un notevole aumento della produttività, che ha rafforzato la crescita senza far aumentare l'inflazione. La stabilizzazione del mercato del lavoro in uno stato più tipico ha anche contribuito ad alleviare alcune pressioni sui prezzi.

"La nostra politica monetaria restrittiva ha contribuito a una moderazione della domanda aggregata, che, insieme ai miglioramenti dell'offerta aggregata, ha ridotto le pressioni inflazionistiche mentre ha consentito alla crescita di continuare a un ritmo sano," ha detto Powell nel suo discorso. "Mentre la domanda di lavoro si è moderata, il livello storicamente elevato di vacanze rispetto alla disoccupazione si è normalizzato principalmente attraverso una diminuzione delle vacanze, senza significativi e disordinati licenziamenti, portando a uno stato del mercato del lavoro che non serve più come fonte di pressioni inflazionistiche."

La domanda degli employer, indicata dagli annunci di lavoro, si è attestata a 8,2 milioni a giugno, notevolmente inferiore rispetto al picco record di 12,2 milioni a marzo 2022. La crescita dei salari si è anche moderata negli ultimi anni.

Il cammino avanti

La Fed ha dimostrato progressi significativi nel contenere l'inflazione, ma un atterraggio morbido non è ancora garantito. L'economia potrebbe prosperare o potrebbe affrontare sfide. La maggior parte degli economisti non si aspetta una recessione quest'anno, ma le previsioni economiche non sono sempre accurate.

Gli economisti della Fed hanno notato durante la loro riunione precedente che "il recente rallentamento di alcuni indicatori delle condizioni del mercato del lavoro potrebbe indicare un rallentamento più ampio del previsto della crescita della domanda aggregata," secondo i verbali pubblicati questa settimana. In sostanza, il recente rallentamento del mercato del lavoro potrebbe portare i consumatori americani a ridurre la spesa più di quanto previsto.

Un'incertezza aleggia sul futuro del mercato del lavoro USA, che gioca un ruolo cruciale nell'economia USA. Se i cercatori di lavoro incontrano difficoltà nel trovare lavoro o peggio, affrontano licenziamenti, probabilmente ridurranno la loro spesa. Questo segnala una possibile sfida perché la spesa dei consumatori rappresenta circa il 70% dell'economia USA.

La Fed e Wall Street stanno monitorando da vicino la salute del consumatore USA. I grandi rivenditori come Home Depot e Lowe's hanno notato che gli acquirenti americani stanno spendendo con maggiore cautela in questi giorni, optando per alternative più economiche. Tuttavia, è stato un misto: Walmart ha riferito risultati finanziari migliori del previsto per l'ultimo trimestre. Le vendite USA del più grande rivenditore del paese, in attività da almeno un anno, sono aumentate del 4,2% nell'ultimo trimestre e l'utile operativo è aumentato dell'8,5% nel trimestre, con le vendite online che sono aumentate del 22%.

"La via per un atterraggio morbido esiste ancora, ma sta diventando sempre più stretta man mano che il mercato del lavoro si raffredda, servendo come restrizione alla spesa," ha detto Elizabeth Renter, senior economist di NerdWallet.

Mentre la Federal Reserve valuta una possibile riduzione del tasso di interesse, l'impatto sull'economia, in particolare sul mercato immobiliare e sulla spesa dei consumatori, sarà attentamente monitorato. Un tasso di interesse più basso potrebbe stimolare la crescita economica e rafforzare la fiducia dei consumatori, alla fine beneficiando vari settori dell'economia, compresi gli affari.

