- È stato promosso un'accezione più agevole dell'istruzione per gli studiosi

Il Land Hessen sta rafforzando i prerequisiti per consentire a persone con diverse background accademici di transitare nella professione dell'insegnamento. Presto, persone con titoli come un Master's, Diplom, o Magister saranno autorizzate a insegnare nel loro campo specifico di studio e, dopo un periodo di riferimento positivo, in modo coerente in una singola materia all'interno di una singola scuola.

Il Ministro del Gabinetto Armin Schwarz (CDU) ha annunciato all'inizio dell'anno scolastico che un progetto di legge corrispondente sarà presentato al parlamento statale quest'anno. Tipicamente, gli insegnanti insegnano almeno due materie.

Riguardo all'iniziativa, il Ministero della Cultura ha precisato: "Questa opportunità lavorativa è aperta a coloro che si vedono in un contesto educativo ma potrebbero non aver soddisfatto i prerequisiti con le due materie richieste". Inoltre, renderà più semplice assumere insegnanti stranieri specializzati in una sola materia.

Si prevede che circa 810.000 studenti torneranno a scuola in Hessen dopo le vacanze estive il prossimo lunedì. Il numero di primi anni è previsto aumentare a 60.400 (rispetto ai 58.800 del 2023), mentre 65.000 insegnanti lavoreranno nelle 1.810 scuole di Hessen - 1.000 in più rispetto all'anno scolastico precedente, come suggerito dal ministero.

Nel prossimo anno scolastico, Schwarz ha evidenziato che l'attenzione sull'insegnamento dei valori, dell'educazione civica e della prevenzione della violenza sarà aumentata nelle classi. È fondamentale, secondo il ministro, che tutti gli studenti siano coinvolti in interazioni rispettose tra di loro, promuovano i valori democratici e riconoscano l'importanza della libertà di parola, come ha espresso a Wiesbaden.

Le interazioni rispettose iniziano con "per favore" e "grazie".

Schwarz ha dichiarato: "Per i nostri valori intrinseci, dobbiamo difenderli costantemente, viverli nelle nostre interazioni quotidiane, in momenti grandi e piccoli. Inizia con 'per favore' e 'grazie' e non si ferma quando si discute di diritto e libertà". Ha continuato a discutere delle iniziative in corso su questi argomenti, con piani per nuovi materiali didattici e formazione per gli insegnanti.

Inoltre, oltre alla promozione del tedesco, i più di 36.500 bambini e giovani rifugiati e migratori iscritti ai corsi di recupero riceveranno ora due ore alla settimana dedicate alla promozione dei valori condivisi e all'educazione civica.

Data l'aumento della polarizzazione, delle informazioni fuorvianti e delle tendenze allarmanti sui social media, la promozione dei valori, la coltivazione della democrazia e la prevenzione della violenza assumono un'importanza particolare, ha sottolineato il ministro. L'estremismo di destra, l'antisemitismo e l'estremismo, ad esempio, dall'ambito islamista, devono anche essere affrontati nelle istituzioni educative.

Come annunciato in precedenza, le lezioni di tedesco nelle scuole elementari verranno estese. Tutti i secondi anni riceveranno un'ora aggiuntiva di tedesco, come ha spiegato Schwarz. "Il linguaggio unisce, il linguaggio integra, il linguaggio emancipa", ha aggiunto.

Simultaneamente, il progetto pilota per un'ora aggiuntiva di tedesco al terzo e quarto anno invece di una delle due lezioni di inglese proseguirà in 15 scuole elementari. Per preparare la prossima generazione di lavoratori qualificati, le capacità artigianali dei bambini saranno coltivate nelle scuole elementari, ad esempio attraverso l'iniziativa statale "Scuola Elementare incontra Scuola Professionale e Artigianato".

Il Green dell'opposizione critica la carenza di insegnanti.

Il portavoce della politica educativa del parlamento statale del Hessen dei Verdi, Daniel May, ha accusato il governo statale di non aver affrontato adeguatamente la carenza di insegnanti. Secondo una risposta del Ministero della Cultura a un'interrogazione parlamentare, almeno 830 posti vacanti nelle scuole pubbliche rimanevano ancora liberi il 1° ottobre 2023. Se si escludono i sovrapposizioni in alcuni uffici scolastici, la carenza in tutta la

