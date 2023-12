È stato il più grande upset nella storia della postseason? I Padres stordiscono i Dodgers e raggiungono le National League Championship Series

Jake Cronenworth ha coronato un settimo turno dei Padres con un singolo a due out e due run che ha spezzato la partita sabato sera, quando i Padres hanno rimontato da un deficit di 3-0 per eliminare i campioni della National League West dai playoff.

La vittoria per 3-1 nella National League Division Series (NLDS) assicura ai Padres un posto in casa contro Philadelphia, che ha battuto gli Atlanta Braves per 8-3 vincendo la NLDS in quattro partite.

I Dodgers, dopo aver vinto il record di franchigia di 111 partite nella stagione regolare e l'apertura della serie NLDS, hanno perso tre volte di seguito contro i Padres, che si dirigono verso le loro prime NLCS in 24 anni.

Nel 2022, i Padres avevano perso tutte e sei le serie contro i Dodgers. Secondo MLB.com, solo una squadra nella storia dei playoff - i White Sox del 1906 contro i Cubs - aveva mai vinto una serie di postseason contro una squadra che aveva un distacco così alto in classifica.

Nelle American League Division Series, Jeremy Pena ha realizzato un fuoricampo al 18° inning, mentre gli Houston Astros hanno eliminato i Seattle Mariners, vincendo la serie al meglio delle cinque partite per 3-0.

Il fuoricampo ha deciso la più lunga partita senza punteggio nella storia della postseason, in una partita durata sei ore e 22 minuti e con un totale di quasi 500 lanci.

"È un momento che ricorderò per il resto della mia vita", ha detto Pena, secondo MLB.com.

Altrove, l'esordiente Oscar Gonzalez ha colpito un singolo carico di basi e due strike con due out nel nono inning, mentre il padrone di casa Cleveland si è imposto su New York in Gara 3 delle American League Division Series.

Fonte: edition.cnn.com