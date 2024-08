È stato fissato l'inizio della procedura di compensazione a seguito della divulgazione delle informazioni sulle importazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base.

Il processo di rimborso per i clienti FTI sta procedendo senza intoppi, come confermato dal Fondo tedesco per la sicurezza dei viaggiatori (DRSF), e sta accelerando. Secondo il portale specializzato nel turismo "fvw.de", sono state presentate un gran numero di richieste di rimborso e i pagamenti sono già stati effettuati.

Circa 215.000 prenotazioni di viaggi in pacchetto sono state interessate dalla fallimento di FTI. I clienti che avevano effettuato pagamenti possono richiedere il rimborso di questi fondi dal fondo per la sicurezza dei viaggiatori a partire dall'8 agosto.

Il fondo per la sicurezza dei viaggiatori ha già contattato circa 100.000 persone interessate via email, che dispongono di almeno due fattori di autenticazione digitale, come un indirizzo email e un numero di cellulare. Questi fattori sono essenziali per il processo di autenticazione a due fattori che precede la richiesta di rimborso online, come riportato da fvw.de. Come confermato da un portavoce del DRSF, questa procedura è stata implementata per proteggere i dati personali delle persone interessate e prevenire tentativi di frode.

Presto saranno inviati massaggi email

Anche i restanti più di 100.000 persone interessate saranno contattate a breve, per le quali il DRSF ha l'indirizzo postale ma non i dati necessari per l'autenticazione a due fattori. Lettere saranno inviate a questo gruppo di clienti FTI, come annunciato dal CEO del DRSF, Prof. Ali Arnaout, a fvw.de. Dopo aver ricevuto queste lettere, questi clienti possono fornire i dati richiesti e avviare il processo di rimborso online.

Il CEO è soddisfatto. Dal punto di vista del DRSF, il processo di rimborso sta funzionando in modo efficiente. "Le richieste vengono elaborate e pagate. I processi sono robusti e possiamo aumentare la capacità di elaborazione", ha dichiarato Arnaout.

Il fondo per la sicurezza dei viaggiatori fornisce informazioni dettagliate sul processo di rimborso e sui diritti dei viaggiatori interessati dalla fallimento di FTI. È disponibile anche una linea diretta: 030 78954770 (dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 10 PM; sabato e domenica dalle 9 alle 6 PM). FTI, il terzo maggiore operatore turistico d'Europa, ha dichiarato fallimento il 3 giugno.

Nonostante il processo di rimborso efficiente, alcuni clienti FTI devono ancora fornire i loro dati per l'autenticazione a due fattori per avviare il processo di rimborso online. Dopo aver ricevuto le lettere e fornito le informazioni richieste, possono procedere con il processo di rimborso. A prescindere dal processo di rimborso, la sicurezza dei viaggiatori rimane cruciale per tutti i viaggiatori.

