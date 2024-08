- E' stato dimesso temporaneamente dall'unità di terapia intensiva.

Attore Heinz Hoenig (72) Anela il Sole, la Moglie Consente Breve Uscita dall'ICU

"Vedere il sole era il desiderio di Heinz, così ho chiesto se fosse possibile. Una infermiera e io abbiamo ottenuto il permesso di uscire e sembra che abbia apprezzato l'esperienza," ha condiviso Kärsten-Hoenig con il giornale "Bild" riguardo al breve viaggio all'esterno.

Tuttavia, sembra che questo sia solo l'inizio, poiché l'obiettivo principale è quello di far tornare a casa il paziente ancora ventilato meccanicamente. "Questa settimana è prevento il primo 'tentativo di dimissioni': cercano di interrompere la ventilazione notturna. In base ai progressi, verranno fatti ulteriori piani. L'obiettivo è quello di eliminare il tubicino tracheale prima di tornare a casa per la prima volta," afferma Kärsten-Hoenig, la moglie dell'artista nato il 24 settembre 1951 a Landsberg am Lech.

Tra le altre cose, Kärsten-Hoenig spiega che l'obiettivo principale è quello di rafforzare il paziente indebolito per l'importante operazione all'aorta. "Mio marito ha bisogno del suo ambiente familiare per ripristinare il suo respiro mentale e recuperare le forze," commenta.

Annika Kärsten-Hoenig: "I Ragazzi Sentono la Mancanza del Papà"

Un altro motivo per portarlo a casa è anche legato ai due giovani figli della coppia, Juliano (3) e Jianni (1). "Loro sentono la mancanza del padre," condivide, e aggiunge, "Voglio facilitare questo per la mia cara famiglia e prepararmi di conseguenza."

Heinz Hoenig e Annika Kärsten-Hoenig sono sposati dal 2019. I loro figli sono nati nel 2020 e nel 2022. "I nostri figli sono tutto per noi. Ci motivano e sono il migliore motivo per continuare a combattere e non arrendersi mai. Sono la maggiore benedizione che la vita ci abbia dato," esprime al giornale scandalistico.

Come principale caregiver, Kärsten-Hoenig ha anche fiducia nelle sue capacità di prendersi cura di Hoenig a casa. "Poiché assisto mio marito quotidianamente con le cure basilari in ospedale, non ho preoccupazioni." Attualmente, sta presentando richieste per gli aiuti essenziali all'assicurazione sociale.

Kärsten-Hoenig parla anche dei costi del trattamento: "Credo che stiamo parlando di circa mezzo milione di euro al momento del suo eventuale dimissioni," rivela. Fino ad ora, sono stati raccolti circa 180.000 euro nella campagna di raccolta fondi pubblica.

Saluto dal Letto d'Ospedale di Heinz Hoenig

Heinz Hoenig è stato ricoverato in un ospedale di Berlino all'inizio di maggio in condizioni critiche, in attesa di un'operazione salvavita all'aorta.

Di recente, l'attore ha inviato un messaggio personale dal suo letto d'ospedale, condiviso da RTL. Il 72enne dice: "Ciao, fan, cari colleghi. Voglio ringraziarvi sinceramente per il supporto che mi avete offerto. Sono ancora in ospedale, dove tutto viene sistemato. Ho una donna meravigliosa che si prende cura di me e anelo a tornare ai miei due piccoli ragazzi. Andrà tutto bene. Grazie."

Dopo il primo 'tentativo di dimissioni', il piano è quello di interrompere la ventilazione notturna nell'ICU. Ciò dipenderà dal progresso del paziente e l'obiettivo è quello di rimuovere il tubicino tracheale prima di tornare a casa. (a seconda del progresso del paziente, il tubicino tracheale verrà rimosso prima di tornare a casa dall'ICU)

Nonostante si trovi nel reparto di terapia intensiva, la moglie di Heinz Hoenig condivide che stanno pianificando di portarlo a casa presto. (Despite being in the ICU, plans are underway to bring Hoenig home soon)

Leggi anche: