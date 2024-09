- È stato avviato il lavoro di costruzione dell'autostrada A1.

Oggi è iniziato il cantiere sulla A1 ad Amburgo, tra il tunnel di Moorfleet e il ponte sul fiume Elba. Un rappresentante della Autobahn GmbH Nord ha confermato che il progetto è partito in orario.

Nei prossimi tre settimane, la A1 da Hamburg-Billstedt a Moorfleet in direzione di Brema subirà una riduzione della carreggiata. Invece delle solite tre corsie, i automobilisti avranno a disposizione solo due corsie. Inoltre, durante alcune notti, sarà disponibile solo una corsia, come annunciato dalla Autobahn GmbH Nord. A partire da martedì mattina, ci si attende un aumento del traffico in direzione di Brema.

Questa sezione della autostrada tedesca, situata a sud-est di Amburgo, è una delle più trafficate, con circa 136.000 veicoli che la attraversano ogni giorno, di cui il 21% sono camion pesanti. La A1 funge da percorso per il traffico proveniente dalla regione del Baltico e dalla Scandinavia, che attraversa Amburgo attraverso i ponti sull'Elba. La Autobahn GmbH ha confermato che questa particolare sezione è stata sottoposta a una ristrutturazione completa nel 2008.

Durante i lavori, i viaggiatori diretti verso Brema sulla A1 potrebbero incontrare ritardi a causa della riduzione delle corsie tra Hamburg-Billstedt e Moorfleet. Questo tratto dell'autostrada, che ha bisogno di ristrutturazione, porta a Brema, una città importante in Germania.

