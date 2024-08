- E' stata la leader di "A Boiler Bunch".

Evelin Matt, la mente dietro la serie TV DDR di successo "Ein Kessel Buntes", ci ha lasciato. Secondo quanto riferito, aveva 89 anni, come dichiarato dal moderatore Wolfgang Lippert all'agenzia di stampa tedesca Deutsche Presse-Agentur, citando fonti familiari. "Super Illu" aveva già riferito della sua scomparsa. "Ein Kessel Buntes" era un programma di intrattenimento di primo piano sulla televisione DDR, con Matt come sua matriarca influente.

Lippert ha espresso il suo cordoglio, dicendo: "La scomparsa di Evelin Matt mi Leave in deep sorrow." In un messaggio a dpa, l'ha descritta come un "individual highly influential" nella sua vita. "Era il mio scout, boss, confidante e per decenni il mio saggio consigliere. La mia manca veramente!"

Lippert era uno dei presentatori di "Ein Kessel Buntes", che è andato in onda dal 1972 al 1992, inizialmente sulla televisione DDR e poi su ARD. Tra gli ospiti figuravano anche celebrità dell'Ovest. Oltre a Lippert, altri presentatori erano Dagmar Frederic e Helga Hahnemann, seguiti da Karsten Speck su ARD.

L'eredità di Evelin Matt nell'intrattenimento

Evelin Matt ha collaborato con il produttore Günther Steinbacher per presentare lo show agli spettatori, allestendolo nel Friedrichstadtpalast di Berlino e in altri grandi luoghi. Secondo il Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB), non era solo la co-creatrice di "Ein Kessel Buntes", ma anche dello show di Lippert "Glück muss man haben", trasmesso dal 1985 al 1997, inizialmente sulla televisione DDR e poi su MDR. Inoltre, ha supervisionato gli show di Carmen Nebel e Carolin Reiber, secondo il RBB.

Nel 2022, Matt ha detto al giornale "Bild" che il titolo dello show aveva incontrato forti opposizioni all'inizio. "Allora non avevamo la televisione a colori. I primi quattro episodi sono stati trasmessi in bianco e nero," ha spiegato. Non sono stati resi disponibili ulteriori dettagli sulla sua scomparsa in quel momento.

Dagmar Frederic piange la scomparsa di Matt

Dagmar Frederic ha espresso il suo cordoglio per la scomparsa di Matt su Facebook, rispondendo al report di "Super Illu" con "Sending all my warm thoughts - I have plenty - for her final journey."

Una versione spin-off dello show, intitolata "Ein Kessel Buntes Spezial", continua ancora su Mitteldeutscher Rundfunk (MDR), con Lippert come presentatore.

La scomparsa di Evelin Matt ha lasciato il mondo delle notizie in lutto e tristezza. La sua influenza si estendeva oltre "Ein Kessel Buntes", in quanto è stata anche fondamentale per la creazione dello show di Wolfgang Lippert "Glück muss man haben".

