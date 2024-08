- E' stata emessa una sentenza di carcere per un incidente di pugnalamento mortale.

A causa dell'allegata aggressione del suo boyfriend con un coltello da cucina durante una discussione accesa, una donna rischia cinque anni e nove mesi di reclusione, come stabilito dal Tribunale Regionale di Frankenthal. Le autorità hanno confermato la condanna per omicidio volontario, come dichiarato da un rappresentante della giustizia. Il tribunale ha escluso la possibilità di legittima difesa. Tenendo conto dell'imputata, il tribunale ha riconosciuto la sua capacità ridotta di prendere decisioni razionali. Tuttavia, la sentenza non è ancora definitiva.

La ridotta responsabilità riconosciuta dal tribunale deriva dalle conclusioni di un esperto. L'esperto ha esaminato la situazione e ha concluso che l'imputata era sotto l'influenza di "intensità emotiva unita a una miscela di alcol, marijuana e medicinali" al momento dei fatti, avvenuti nel suo appartamento a Neustadt/Weinstraße nel mese di gennaio. Pertanto, la sua ridotta responsabilità è una possibilità.

Il referto dell'esperto è stato inviato alla Commissione per ulteriori valutazioni nel caso dell'imputata. Nonostante la sua ridotta responsabilità, la Commissione deciderà se la condanna a cinque anni e nove mesi dovrà essere confermata come definitiva.

