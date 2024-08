- E' stata colpita di recente e irradia gioia comprensiva.

**Il podcast "Die Pochers - Frisch recyclt" su Podimo, condotto solitamente dal comico Oliver Pocher (46), si concentra principalmente sulla sua vita sentimentale, o meglio, sulla sua separazione da Amira Pocher (31). Tuttavia, nell'ultimo episodio, la partner di podcast e ex-moglie di Oliver, Sandy Meyer-Wölden (41), è al centro dell'attenzione. Per la prima volta, lei parla del fatto di non essere più disponibile nel mercato degli appuntamenti. Oliver ha affrontato le speculazioni precedenti chiedendo alla sua ex: "Allora, fresco innamorato, come ci si sente?"

Meyer-Wölden, che generalmente non ama parlare della sua vita privata e mette in guardia contro l'interpretazione dei resoconti come "il lato negativo del essere sotto i riflettori", ha risposto comunque e ha rivelato la sua attuale felicità: "Sì, sono felice. È tutto nuovo, vediamo cosa porta il futuro. Certo, si è realisticamente ottimisti. Tutti abbiamo ex, figli, relazioni e passato, e sì, si entra in esso con il cuore aperto e si vede cosa porta il futuro."

L'assicurazione di Pocher a Meyer-Wölden

Grazie a questa rivelazione, Meyer-Wölden non dovrà preoccuparsi della luce dei riflettori per molto tempo, secondo Pocher, che promette: "Nessun problema, mi assicurerò che la luce dei riflettori ti eviti questo weekend." Lei è d'accordo - "Ho imparato un paio di trucchi negli anni e sono riuscita a tenere il mio secondo matrimonio e la relazione successiva fuori dai riflettori."

Come al solito, Pocher non può fare a meno di fare una battuta sul presunto nome del nuovo ragazzo della sua ex. Secondo il comico, è un vantaggio che "ci sono più di un Alexander Müller elencati nell'elenco telefonico." Inoltre, rivela: "È divertente, lo conosco da anni. Abbiamo anche lavorato insieme professionalmente, circa cinque o sei anni fa." Meyer-Wölden è d'accordo: "Lo conosci, tutto è a posto, sono felice."

Per mettere fine alle voci sulla sua vita sentimentale, Pocher chiarisce: "Sono single, solo per essere chiari. Non sono interessato a quella dinamica relazionale al momento." Meyer-Wölden la pensa così: "Sei single, io no."

In relazione alla dichiarazione di Pocher sul fatto di evitare i riflettori per Meyer-Wölden, una possibile situazione futura potrebbe essere: "Il futuro sembra riservare meno attenzione pubblica per Meyer-Wölden, grata per l'impegno di Pocher."

Riflettendo sull'ottimismo di Meyer-Wölden riguardo al futuro, una possibile affermazione ipotetica potrebbe essere: "Il suo atteggiamento positivo verso il futuro suggerisce un nuovo capitolo speranzoso nella sua vita personale."

Leggi anche: