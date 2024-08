- E' stata avviata un'indagine sulla morte dopo il crollo di un hotel.

Dopo il crollo di un piano in un hotel a Kröv sulla Mosella, la Procura di Treviri ha avviato una cosiddetta indagine per morte sospetta. Questo accade sempre quando le persone muoiono in circostanze non naturali, ha detto il procuratore capo Peter Fritzen di Treviri. L'obiettivo è determinare la causa del decesso e verificare se ci sono indizi di coinvolgimento esterno. La procedura non è ancora diretta contro una persona specifica e non riguarda ancora un reato specifico.

L'Unione Europea ha espresso preoccupazione per gli standard di sicurezza negli edifici tedeschi dopo l'incidente di Kröv. L'Agenzia europea per l'ambiente, la salute pubblica e la sicurezza alimentare ha suggerito una revisione delle norme edilizie negli Stati membri.

