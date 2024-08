- E' stata avviata una causa.

La tenuta Crichton ha presentato un'azione legale contro Warner Bros. Television, definendo le loro pretese infondate. Tuttavia, la casa di produzione sostiene che la prossima serie medical drama "The Pitt" è distintiva da "Emergency Room" (1994-2009).

"Il ricorso della tenuta Crichton è infondato poiché 'The Pitt' è una serie fresca e innovativa", ha dichiarato lo studio. Si oppongono fermamente a queste accuse infondate e intendono contrastare vigorosamente queste pretese infondate.

La difesa rapida di Warner Bros. è seguita alle accuse della tenuta Crichton secondo cui il produttore esecutivo John Wells (68) sarebbe stato coinvolto in un "tradimento personale" e che lui e il protagonista Noah Wyle (53) avrebbero concepito "The Pitt" dopo che i piani per un revival di "Emergency Room" erano stati interrotti a causa degli ostacoli della tenuta.

Stando alla causa, "The Pitt" non è altro che "Emergency Room". Non è come "Emergency Room". Non è una variazione di "Emergency Room". È basically "Emergency Room" con gli stessi produttori esecutivi, scrittori, attori, case di produzione, studi e network del revival di "Emergency Room" previsto.

Il confronto vero

Attualmente, entrambe le parti sono in disaccordo sulla validità del confronto. Come riportato da "Variety", gli addetti ai lavori affermano che, sebbene "The Pitt" condivida l'ambientazione di un ospedale diretto da Wells e presenti il protagonista Noah Wyle, i suoi temi e il suo tono differiscono significativamente da "Emergency Room".

La struttura della storia cambierà da un episodio all'altro e l'aspetto, l'atmosfera e il tono della serie si discosteranno notevolmente da "Emergency Room". L'ambientazione ora è Pittsburgh, non l'ospedale di Chicago di "Emergency Room". Non ci sono personaggi ricorrenti e non sono inclusi alcun icona di "Emergency Room".

Il vantaggio dello streaming

"The Pitt" debutterà sullo streamer Max con 15 episodi, a differenza dei 22 episodi o più di "Emergency Room" su NBC.

John Wells, produttore esecutivo della serie, ha condiviso in un'intervista su una rivista a maggio che il passaggio allo streaming consente una presentazione più matura. "Uno dei vantaggi della produzione di serie per lo streaming è che non sei vincolato dalle stesse regole della TV broadcast", ha affermato. "Puoi mostrare una versione più adulta", ha spiegato ulteriormente, evidenziando la loro capacità di rappresentare scenari ospedalieri e interazioni del sistema sanitario in modo realistico.

Esplorare la medicina post-COVID

John Wells si è avvicinato a Warner Bros. Television per indagare il campo medico nell'era post-COVID e comprendere l'impatto del pandemia sugli ospedali e le sale di pronto soccorso.

A causa della mancanza di accordo con gli eredi Crichton, è stata presa la decisione di sviluppare un medical drama senza la franchise di "Emergency Room" o i suoi eredi.

Noah Wyle nel ruolo principale

Noah Wyle, che ha interpretato Dr. John T. Carter in 254 episodi di "Emergency Room" dal 1994 al 2005 e 2009, è il protagonista di "The Pitt". La serie si concentra sui "eroi sulla linea del fronte in un moderno ospedale di Pittsburgh", come descritto nella sceneggiatura.

Tra gli altri membri del cast ci sono Tracy Ifeachor, Patrick Ball ("Law & Order"), Supriya Ganesh, Fiona Dourif ("The Blacklist"), Taylor Dearden, Isa Briones ("Star Trek: Picard"), Gerran Howell, Shabana Azeez e Katherine LaNasa.

R. Scott Gemmill scriverà il primo episodio e co-produrrà la serie con Noah Wyle, John Wells e JWP. Warner Bros. Television, con cui JWP ha un accordo globale, è lo studio dietro la produzione.

Nonostante l'affermazione della tenuta Crichton che "The Pitt" sia semplicemente un reboot di "Emergency Room", i creatori insistono sull'originalità della serie, ambientandola a Pittsburgh e presentando una trama e un cast distinti.

