È stata annunciata l'opportunità di acquistare 130 impianti di ricarica rapida per i camion elettrici sulle autostrade.

Il Ministero dei Trasporti sta spingendo per la trasformazione elettrica del traffico pesante su strada avviando lo sviluppo di stazioni di ricarica per i camion elettrici. Il ministero ha avviato la procedura di gara per l'installazione di 130 stazioni di ricarica rapide in aree di sosta non sorvegliate. Entro il 2030, ci saranno un totale di 4.200 punti di ricarica in 350 località lungo le autostrade tedesche, inclusi quelli nelle aree di servizio sorvegliate.

Il Ministro federale dei Trasporti Volker Wissing (FDP) ha dichiarato: "Stiamo creando un'infrastruttura di ricarica affidabile per i camion e gli autobus elettrici sulle autostrade, garantendo un quadro stabile per l'industria e il settore dei trasporti durante la transizione alla mobilità elettrica". Ha aggiunto: "La rete di stazioni di ricarica rapide per i camion è essenziale per mantenere lo status della Germania come hub logistico centrale in Europa".

L'Associazione dell'Industria Automobilistica (VDA) ha accolto positivamente l'annuncio. La presidente del VDA, Hildegard Müller, ha sottolineato: "Il traffico pesante è responsabile di circa il 30% delle emissioni di CO2 sulle strade europee. Questo evidenzia il ruolo fondamentale dei veicoli commerciali nell'ottenimento degli obiettivi climatici nel trasporto su strada". Anche se la tecnologia per i camion elettrici è disponibile, le ampie infrastrutture di ricarica rimangono un requisito fondamentale.

Il piano del governo federale di creare 4.200 punti di ricarica per i camion elettrici lungo le autostrade tedesche entro il 2030 faciliterà notevolmente la transizione verso un trasporto sostenibile nel settore pesante. Per supportare questa transizione, l'industria automobilistica sostiene fortemente l'espansione dell'infrastruttura di ricarica per i camion elettrici, riconoscendone il ruolo cruciale nella riduzione delle emissioni di CO2.

