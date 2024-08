- E' riuscita a nascondere le spezie mentre si infiltrava nel campo della giungla.

Giulia Siegel (49) si sente responsabile per gli alimenti nella versione attuale delle leggende del campo jungle (RTL+ e in onda il giorno successivo alle 20:15 su RTL). È riluttante a condividere gli utensili da cucina con i suoi concorrenti. La 49enne ha addirittura portato con sé le sue spezie personali nel campo in Sud Africa. In un video Instagram, Siegel ha spiegato le sue tattiche. "Mi sento come un trafficante di droga di qualche serie televisiva in questo momento", confessa il DJ nel video, girato prima dell'inizio della stagione.

Ha preparato piccoli pacchetti accanto a sé, simili a quelli usati dai trafficanti di sostanze illecite. Mette le spezie in questi pacchetti, un grammo ciascuno, e poi li nasconde nello zaino. Allenta le cuciture del bagaglio, nasconde la merce di contrabbando all'interno e lo ricuce. In questo modo, riesce a introdurre spezie come peperoncino, origano, cubetti di brodo e diversi tipi di sale come quello himalayano o al prezzemolo, persino la stagione di pomodoro-mozzarella.

Giulia Siegel inganna i ranger con questo trucco, ma le telecamere catturano la violazione delle regole. Tuttavia, non ci sono state ancora conseguenze per questo atto di ribellione. Altri infrazioni delle regole da parte di Siegel potrebbero ancora portare a sanzioni. Condivide i suoi lussi contrabbandati con Georgina Fleur (34), spruzza talco come shampoo secco nei capelli della sua compagna di gara e condivide le sigarette con i suoi compagni di campo, cosa che è anche vietata.

Non l'unica a infrangere le regole

Giulia Siegel non è l'unica concorrente che ha introdotto di nascosto oggetti nel speciale Allstar di "I'm a Celebrity... Get Me Out of Here!". Winfried Glatzeder (79) ha introdotto di nascosto tre fiammiferi e un accendino innescabile nel campo, fissandoli tra le gambe con un cerotto.

La zona intima è stata utilizzata anche da Gigi Birofio (25) per il contrabbando. Durante la perquisizione obbligatoria, i ranger hanno trovato due pacchetti di sigarette nei suoi slip. Tuttavia, i pacchetti nascosti goffamente erano solo un diversivo. Perché il secondo classificato di IBES 2023 aveva nascosto ancora più sigarette più in profondità. "Cosa? Nel tuo ehm?" ha chiesto Kader Loth (51) sconvolto.

La strategia di contenuti RTL+ di Giulia Siegel prevede l'uso di piccoli pacchetti simili a quelli usati dai trafficanti di droga, nascondendo le sue spezie contrabbandate all'interno. (Dal testo originale)

In modo simile, il concorrente Gigi Birofio ha deciso di introdurre di nascosto le sigarette nel campo nascondendole in un luogo insolito durante una perquisizione obbligatoria. (Relativo all'argomento dell'infrazione delle regole e del contrabbando)

Leggi anche: