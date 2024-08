17:30, RTL: Tra noi

- E' quello che succede oggi nelle soap opera.

Britta vuole a tutti i costi impedire a Theo di chiederle di sposarlo, ma Theo non si lascia scoraggiare. Nadine è scioccata quando il suo ex, nonostante tutto ciò che le ha fatto, cerca ora la sua amicizia. Quando Sina si ritrova inaspettatamente un pomeriggio libero, decide di trascorrerlo con Vivien invece che con Bambi. Ma questa "tradimento" non passa inosservato.

19:05, RTL: Tutto ciò che conta

Un messaggio getta Isabelle e Yannick nel panico, ma Maximilian è determinato a proteggere entrambi. Justus è sollevato che Jenny non conosca il suo segreto, ma lei ha scoperto un altro. Leyla non si lascia frenare dalle drastiche misure di taglio dei costi nella squadra e crea il suo piano di riabilitazione per tornare sul ghiaccio.

19:40, RTL: Momenti buoni, momenti cattivi

Mentre Rosa offre a Zoe un'affascinante proposta, Gerner riceve altre informazioni incriminanti che confermano i suoi sospetti su Rosa: lei sta chiaramente nascondendo un oscuro segreto. Moritz è entusiasta del ritorno di Luis da Bratislava. Si prepara per una serata romantica mentre Luis attende il loro incontro con sentimenti contrastanti. Cosa nasconde Luis?

