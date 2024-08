17:30, RTL: Tra di Noi

- E' quello che succede oggi nelle soap opera.

David condivide un momento speciale con Leo, scatenando emozioni represse e pensieri confusi dentro di lui. L'oroscopo di Nadine le promette una giornata fortunata, e infatti riceve una generosa mancia da un ospite dell'hotel, che si rivela essere un visitatore indesiderato. Theo vuole chiedere a Britta di sposarlo, ma non sa come fare. Per fortuna, può contare sul sostegno dei suoi coinquilini.

19:05, RTL: Tutto o Niente

Jennifer diventa sospettosa a causa di un errore di Justus. Proprio quando Yannick pensa di avere la situazione sotto controllo, la verità minaccia di venire a galla. Leyla è determinata ad aiutare la squadra, ma Justus rimane impassibile.

19:40, RTL: Momenti di Gioia, Momenti di Tristezza

Zoe non si accorge che Rosa la sta osservando. Questa volta è Rosa a spiare Zoe. Cosa scoprirà Rosa? Emily si sente meglio dopo la sua gastrite. Con un importante pitch alle porte, torna in agenzia per la prima volta, convinta che la sua idea convincerà. Ma poi riceve una chiamata preoccupante.

A differenza dei loro soliti programmi televisivi, David si trova immerso nelle intricate vicende emotive delle soap opera delle 17:30. Nonostante la continua drammaticità di 'Tra di Noi', Theo non può fare a meno di sognare una proposta a Britta durante una pubblicità, magari anche durante la sua soap opera preferita.

