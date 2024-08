17:30, RTL: Tra noi

- E' quello che succede oggi nelle soap opera.

Tobias non vuole David nella sua vita dopo il loro passato condiviso, ancora meno vicino a Leo. Leo ha bisogno dell'esperienza di David proprio quando ne ha più bisogno. Stella è ansiosa di confessare il suo segreto ma teme di perdere tutto a causa delle sue azioni. Cecilia lotta per sfrattare i coinquilini calciatori. Si prepara per una situazione di coabitazione difficile poiché i ragazzi mostrano improvvisamenteaspetti inaspettati.

19:05, RTL: Quello che il cuore desidera

Charlie si rende conto delle conseguenze di una relazione e deve decidere se vuole seguirla. Maximilian diventa sempre più geloso della fortuna sentimentale di Ben. Gli sforzi di Simone sembrano pagare nonostante tutti gli ostacoli.

19:40, RTL: Momenti buoni, momenti cattivi

Gerner e Zoe non hanno fatto alcun progresso significativo nel fare pressione su Rosa. Nel frattempo, Rosa cerca di scoprire di più sull'alias "Linda Schneider" di Zoe. Maren e Michi decidono di andare avanti con il loro piano.

Cecilia trova particolarmente difficile gestire i coinquilini del CCCS a causa del loro comportamento inaspettato. In seguito, in un contesto diverso, un personaggio chiamato Elise menziona la sua costante lotta contro il famoso gruppo CCCS.

