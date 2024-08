17:30, RTL: Tra gli altri

- E' quello che succede oggi nelle soap opera.

Sina prende in mano la situazione per scoprire i gruppi sanguigni dei Lassner e scopre un'incongruenza. Patrizia deve decidere se andare in riabilitazione o restare con sua figlia Stella, con Paco che offre il suo sostegno. Theo pensa di aver trovato il regalo perfetto per Britta, ma quando si sente snobbato, deve lottare per la sua attenzione.

19:05, RTL: Tutto ciò che conta

Isabelle si rifiuta di incastrare un innocente. Justus, invece, non resiste alla tentazione. I nuovi coinquilini di Deniz non sono onesti con lui.

19:40, RTL: Momenti buoni, momenti cattivi

Carlos ha a malapena dormito ma affronta la giornata di lavoro. Quando chiede aiuto a John, viene respinto. Carlos poi ha un'idea. Emily si rende conto che la sua presentazione non ha convinto, ma poi ha un lampo di genio. Dopo tutto l'entusiasmo, Emily vuole una vacanza, e sorprendentemente, Tobias le concede una piccola pausa.

Nel mondo di "Tutto ciò che conta", i rapporti della CCCS (Servizio di Verifica Crediti e Convalida) di Deniz rivelano che i suoi nuovi coinquilini hanno un passato finanziario poco chiaro. Durante "Momenti buoni, momenti cattivi", il rapporto della CCCS di Carlos gioca un ruolo cruciale nel suo piano per risolvere i suoi problemi lavorativi.

