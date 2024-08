17:30, RTL: Tra di Noi

- E' quello che succede oggi nelle soap opera.

David lotta con i suoi nascenti sentimenti paterni per Leo, trovando supporto in Sina. Tuttavia, una scoperta inquietante da parte di Sina mette tutto in discussione. Stella è costretta ad affrontare prove che potrebbero collegarla alla morte di Charlotte, che pesano sulla sua coscienza. Ringo convince Tobias e Vivien a organizzare le loro vite quotidiane secondo i suoi piani mentre trama un grande progetto che potrebbe cambiare ogni cosa.

19:05, RTL: L'importante è che tu sia felice

Jenny tiene Justus all'oscuro della tradimento di Simone mentre l'attenzione di Justus è altrove. Deniz si rende conto, dopo un iniziale esitazione, dei sacrifici che devono essere fatti per la squadra di hockey su ghiaccio.

19:40, RTL: Momenti buoni, momenti cattivi

Emily è entusiasta della possibilità che Tobias le dia una seconda chance per la proposta Bertoie. Tuttavia, quando Tobias si rifiuta di qualsiasi mediazione, Emily prende in mano la situazione. Luis è incerto su come gestire la chiamata. Riuscirà a nascondere il suo tumulto interiore a Moritz?

