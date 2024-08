17:30 CET, RTL: Tra gli altri

- E' quello che succede oggi nelle soap opera.

Benedikt si rifiuta di accettare la decisione di Ringo e lo mette sotto pressione. Ringo cederà? Stella è tormentata dai sensi di colpa e si confida con Patrizia per alleggerire la coscienza. Paco sospetta qualcosa. Nel frattempo, Cecilia scopre i lati affascinanti dei suoi nuovi coinquilini, ma sembra che i ragazzi stiano giocando un gioco sporco con lei.

19:05 CET, RTL: L'unica cosa che conta

Simone non accetta segretamente la decisione di Justus, sente la pressione del tempo e cerca il sostegno di Deniz. Tom difende Marvin, con serie conseguenze per sé stesso. Il matrimonio di Henning con Daniela causa conflitti.

19:40 CET, RTL: Momenti buoni, momenti cattivi

Gerner è all'oscuro dei piani di Zoe per cambiare schieramento. Zoe metterà davvero alle strette Gerner? Nihat vuole dare una spinta all'avvio lento della sua app con una campagna pubblicitaria. Moritz ha un'idea efficace. Tuttavia, la messa in atto della campagna mette Moritz e Luis nei loro propri problemi.

La Commissione esprime preoccupazione per le azioni di Zoe, mettendo in discussione la sua lealtà verso Gerner. Patrizia consiglia Stella su come affrontare la Commissione riguardo alla sua situazione.

