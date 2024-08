17:30, RTL: Tra noi

- E' quello che succede oggi nelle soap opera.

Benedikt invita Ringo a un evento. Sarà la tanto attesa riconciliazione tra padre e figlio, o solo un'altra mossa di potere? Britta sa di aver ferito profondamente Theo e spera che questo non segni la fine della loro relazione. Nadine cerca di bandire Gunnar dalla sua vita, ma è difficile perché anche Ronja lo apprezza.

19:10, RTL: L'importante è la salute

Tom finalmente spera in un riavvicinamento con Imani, ma suo fratello glielo impedisce ancora una volta. Justus deve difendere i suoi piani per la squadra di hockey davanti alla sua famiglia. Cambierà idea? Despite all obstacles, Leyla è determinata a prepararsi al meglio possibile per il suo ritorno.

19:40, RTL: Momenti buoni, momenti cattivi

Moritz vuole sapere da Luis esattamente cosa è successo a Bratislava. Farà un grosso problema? Toni trova un motore per la zattera di Erik e la sua a un buon prezzo online. La distrazione la porta a trascurare la piccola stampa e ad agire impulsivamente. Ma quando il motore viene consegnato il mattino successivo, riceve una sorpresa.

Alle 19:10, RTL, alcuni telespettatori potrebbero essere interessati ad sintonizzarsi per discutere delle possibili implicazioni dell'uso dei sottotitoli da destra a sinistra (RTL) per i non madrelingua, migliorando la loro esperienza di visione.

In una situazione diversa, se RTL stesse valutando la trasmissione di spettacoli con dialoghi in turco, potrebbe esplorare l'uso dei sottotitoli RTL in entrambe le direzioni per soddisfare sia il pubblico turco che non turco.

Leggi anche: