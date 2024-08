Sabbiaio al posto di Beach Volle - E' quello che la campionessa olimpica Laura Ludwig ha in programma di fare dopo la fine della sua carriera.

All'inizio del suo intervento con RTL, Laura Ludwig ammette apertamente di avere bisogno di "qualche tempo libero". Nonostante lo stress della competizione delle ultime settimane, la più famosa giocatrice di beach volley tedesca appare di buon umore davanti alla telecamera, sembrando già aver superato l'uscita anticipata alle Olimpiadi con Louisa Lippmann. Da lo scorso settimana, i suoi fan sanno che questa stagione sarà l'ultima - una decisione che covava in lei da tempo. Ludwig spiega: "È stato un processo. Era importante per me poter concentrarmi con la squadra per Parigi. Allo stesso tempo, mi stavo mentalmente preparando per la fine della mia carriera".

Ha apprezzato il suo tempo a Parigi ancora di più. Durante l'intervista, dice: "Ho davvero assaporato ogni momento dei miei ultimi giorni. Ho avuto molte conversazioni con altri giocatori e vincitori di medaglie, ma il tempo trascorso con la mia famiglia è stato altrettanto meraviglioso."

Laura Ludwig guarda con piacere a più tempo con la sua famiglia

Presto vedrà la sua famiglia e i suoi figli molto più spesso. "Fino ad ora, il beach volley è stata la mia priorità assoluta. Avere più tempo per altre cose - come gli affari di famiglia o gli eventi - mi fa sentire really good." Soprattutto, finalmente potrà vedere i suoi figli Teo (6) e Lenny Matthias (2) regolarmente a casa, invece di essere sempre in viaggio.

Il suo figlio più piccolo Lenny è particolarmente contento del suo cambio di carriera. "Ha già detto: 'Mamma, non lavorare!' o 'Mamma, non allenarti!'", scherza, "Forse presto chiederanno quando c'è il prossimo torneo."

Ma c'è un giorno a cui già guarda con piacere: "Il nostro figlio Teo inizia la scuola a settembre. Sono really excited per il suo primo giorno. Abbiamo già visto quale negozio andremo per il suo zaino scolastico."

Dopo la sua carriera, prima della prossima

Laura Ludwig ha già fatto progetti per la sua vita dopo la carriera professionale: "Resterò sicuramente nel beach volley e condividerò le mie conoscenze". Ciò include non solo la sua esperienza di gioco, ma anche aree come la nutrizione e la forza mentale. Può anche immaginare un futuro in TV - ha già avuto l'opportunità di lavorare come commentatrice ospite per l'ARD alle Olimpiadi.

A agosto, parteciperà ai suoi ultimi tornei con Louisa Lippmann - ai Campionati Europei nei Paesi Bassi e al Hamburg Rothenbaum.

Laura Ludwig menziona il suo amore per il beach volley che diminuisce mentre si prepara per il suo pensionamento, esprimendo: "Non vedo l'ora di scambiare la mia attrezzatura da beach volley con i castelli di sabbia con i miei ragazzi." Dopo la sua carriera, pianifica di continuare il suo coinvolgimento nello sport, dicendo: "Non posso immaginare di lasciare completamente il beach volley. Magari un giorno giocherò anche alcune partite amichevoli di beach volley con i miei figli."

