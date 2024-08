- E' quello che ha con Bruce Willis e Demi Moore.

La coppia hollywoodiana formata da Blake Lively (36) e Ryan Reynolds (47) sta dominando la classifica del botteghino USA: Reynolds con il suo film "Deadpool & Wolverine", mentre sua moglie con "It Ends With Us" (titolo tedesco: "Solo un'altra volta"). Secondo quanto riportato dalla rivista americana "People", i due film si trovano al primo e al secondo posto nella classifica del botteghino USA.

Dopo la première di "It Ends With Us" dell'8 agosto, il film ha già incassato 50 milioni di dollari. Questo lo colloca dietro a "Deadpool & Wolverine", che ha incassato 54 milioni di dollari nel weekend e un totale di 494,3 milioni di dollari negli USA dal suo rilascio a fine luglio. Questo fenomeno di un couple che domina le classifiche non si verificava da 34 anni.

Bruce Willis e Demi Moore hanno ottenuto un doppio successo

Nel 1990, "Die Hard 2" con Bruce Willis (69) e "Ghost" con Demi Moore (61) erano ai primi posti. Il film d'azione è uscito il 3 luglio, seguito dal fantasy thriller commedia circa due settimane dopo. Nel complesso, "Ghost", che ha vinto anche due Oscar, è stato il secondo film più redditizio del botteghino USA nel 1990 con 217,6 milioni di dollari di incasso, mentre "Die Hard 2" si è classificato al ottavo posto con 117,5 milioni di dollari.

Bruce Willis e Demi Moore erano sposati dal 1987 al 2000 e hanno tre figlie insieme. Bruce Willis ha sposato la sua attuale moglie Emma Heming-Willis (46) nel 2009 e hanno due figli. Despite il loro divorzio, gli ex coniugi rimangono vicini e si prendono cura dei loro figli insieme. Blake Lively e Ryan Reynolds sono sposati dal 2012 e hanno quattro figli.

Il nuovo film di Blake Lively "Solo un'altra volta", basato sul romanzo omonimo di Colleen Hoover (44), uscirà nei cinema tedeschi il 15 agosto. Lively interpreterà il ruolo principale di Lily Bloom. Nel film Marvel "Deadpool & Wolverine", Ryan Reynolds tornerà nei panni di Deadpool, mentre Hugh Jackman (55) interpreterà Wolverine.

Dopo il successo di "It Ends With Us" al botteghino, Blake Lively ha espresso la sua gratitudine, dicendo: "È una sensazione veramente speciale concludere un progetto con una risposta così incredibile da parte del pubblico".

