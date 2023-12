Notizie salienti

E-Prix di Berna: Jean Eric-Vergne si avvicina al secondo titolo consecutivo dopo il successo svizzero

Jean Eric-Vergne vince l'E-Prix di Berna

Aumenta il vantaggio del titolo a 32 punti

La capitale svizzera ha ospitato la sua prima gara di Formula E, segnata da un'ammucchiata nel primo giro e da un clima elettrizzante quando una pioggia tardiva ha reso insidioso il circuito di 2,75 km e 14 curve.

Vergne, partito dalla pole, ha condotto per tutto il tempo, ma è stato costantemente sotto pressione da parte del neozelandese Mitch Evans (Jaguar Racing), con la speranza di casa Sebastien Buemi (Nissan e.dams) e il suo compagno di squadra della DS Techeetah Andre Lotterer che si sono avvicinati.

Con il francese che guidava con cautela per non commettere errori tardivi, Evans e gli altri inseguitori hanno avuto la possibilità di vincere, ma Vergne li ha tenuti a bada mentre tutti e quattro finivano testa a testa.

In un momento drammatico, a Lotterer è stata inflitta una penalità di 22 secondi, che lo ha fatto precipitare al 14° posto, per aver ignorato il semaforo di uscita dai box, vanificando le sue possibilità di campionato.

Vergne ha 32 punti di vantaggio sul vincitore di Berlino, Lucas di Grassi, e si trova in una posizione dominante per la conquista di altri titoli, quando manca solo il doppio appuntamento di New York.

LEGGI: Di Grassi aumenta la carica per il titolo con la vittoria di Berlino

È stata una gara incredibile", ha dichiarato Vergne, che ha conquistato la sua terza vittoria stagionale e il terzo podio consecutivo.

"In Formula E non si vince nulla, ma 32 punti sono abbastanza buoni e sono più dell'anno scorso", ha aggiunto.

Vergne è stato incoraggiato prima della partenza dal fatto di essersi qualificato come il più veloce e di aver visto il principale rivale per il titolo, di Grassi, piazzarsi solo al 19° posto.

La gara è stata quasi immediatamente segnalata con bandiera rossa dopo una collisione tra Pascal Wehrlein del Mahindra Racing e Max Gunther del Geox Dragon, con il compagno di squadra di Wehrlein, Jerome d'Ambrosio, che ha tamponato Robin Frijns del Virgin Racing.

Di Grassi fuma

Di Grassi (Audi Sport Abt Schaeffler) si è fatto strada tra gli avversari nel caos che ne è seguito, ma i commissari di gara hanno stabilito che i sorpassi erano avvenuti in regime di bandiera gialla e che la ripartenza sarebbe avvenuta nell'ordine di griglia originale, con sua grande delusione.

"Questo è completamente sbagliato", ha detto di Grassi, che ha trovato il sostegno dell'ex stella della F1 e collega brasiliano Felipe Massa, alla sua prima stagione in Formula E.

LEGGI: Mercedes e Porsche entreranno nel campionato 2019/20

Di Grassi si è portato nei punti al nono posto dopo la retrocessione di Lotterer, ma la sua candidatura al titolo è appesa a un filo.

Anche Evans è rimasto frustrato per non essere riuscito a convertire l'evidente ritmo di gara della sua auto in una vittoria, non riuscendo a superare l'astuto Vergne nonostante sembrasse il più veloce sull'ondulato circuito cittadino.

L'ex campione Buemi ha ottenuto un ottimo terzo posto nella sua gara di casa, mentre il britannico Sam Bird è stato promosso al quarto posto.

Il risultato ha lasciato a Techeetah un vantaggio di 43 punti nella corsa al titolo costruttori rispetto ad Audi Sport, in vista della finale del campionato che si terrà nella Grande Mela il mese prossimo, con Vergne sul punto di entrare nella storia della Formula E.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com