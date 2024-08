- È prevista la costruzione di un centro di formazione in microelettronica a Radeberg.

In Sassonia, sono in corso i piani per istituire un cluster di formazione in microelettronica (SAM) per far fronte alle esigenze future della forza lavoro del settore dei semiconduttori. Nella loro ultima riunione prima delle elezioni statali, la giunta ha dato il via libera a questo progetto. A partire dall'anno formativo 2028/29, saranno offerti circa 1.000 posti di formazione.

Il centro di formazione proposto presenterà la propria area sterile. Le strutture esistenti verranno ristrutturate e ampliate per questo scopo. Radeberg introdurrà un nuovo campus di formazione in microtecnologia, che include un'area sterile, valutato 75 milioni di euro. Il Ministero dell'Economia intende attingere ai fondi del Fondo europeo di sviluppo regionale per questo progetto.

La responsabilità della formazione degli ingegneri meccatronici sarà affidata alla società non profit Metall und Elektroausbildung GmbH, con sede a Kesselsdorf vicino a Dresda. L'organizzazione sta pianificando un investimento di 48 milioni di euro in questo progetto, con la Sassonia che lo finanzia attraverso un programma federale. Tuttavia, la possibilità che la formazione si svolga a Kesselsdorf deve ancora essere chiarita.

Artigiani e PMI trarranno beneficio

Il ministro dell'Economia Martin Dulig (SPD) ha annunciato la scelta di Radeberg. Ha affermato che gli artigiani locali e le PMI, componente essenziale di Silicon Sassonia, dovrebbero trarre直接 beneficio dagli investimenti nello sviluppo dei semiconduttori.

Radeberg ha acquisito un terreno vicino alla sua stazione ferroviaria, abbandonato per gli ultimi 30 anni. Questo terreno verrà utilizzato per il campus, consentendo a Radeberg di partecipare direttamente agli avanzamenti tecnologici ad alta tecnologia. Il sindaco Frank Höhme (indipendente) ha commentato: "Radeberg trae ancora una volta beneficio dalla sua vicinanza a Dresda".

Lo scorso anno, il gigante industriale taiwanese TSMC, in collaborazione con i partner, ha annunciato l'istituzione di un impianto di produzione di chip a Dresda, stimato in circa 10 miliardi di euro. La cerimonia di inaugurazione dei lavori è stata recentemente. Anche Infineon guarda con favore all'ampliamento della produzione nel suo sito di produzione di Dresda.

I numeri dell'occupazione nel settore dei semiconduttori sono previsti in aumento entro il 2030

Secondo Dulig, la Sassonia diventerà probabilmente uno dei luoghi più importanti e significativi per l'industria dei semiconduttori in Europa in modo permanente; attualmente, un terzo di tutti i chip europei proviene dalla Sassonia. Le espansioni e l'insediamento di grandi corporations continueranno a incrementare il riconoscimento internazionale della regione.

Stando alle sue stime, la Sassonia avrà circa 80.000 dipendenti nel settore entro il 2030. Questa cifra è prevista superare i 100.000, con un aumento annuale di fino a 3.000 nuovi dipendenti. La forte domanda di lavoratori qualificati nel settore dei semiconduttori, dei fornitori e del settore delle PMI locali non può essere soddisfatta con le risorse esistenti. Pertanto, è sorta la necessità di formazione supplementare.

La Sassonia intende inoltre impiegare strategie di reclutamento mirate. "Con la nostra politica di insediamento e ricerca, intendiamo attrarre talenti da tutto il mondo, favorendo una cultura di godimento e permanenza qui", ha ribadito Dulig. Un ambiente accogliente e inclusivo è essenziale per ulteriormente espandere l'ecosistema forte di questo settore.

A partire dal 2028/29, come parte del progetto SAM in Sassonia, saranno offerti i seguenti posti di formazione per ingegneri meccatronici. Come affermato dal ministro dell'Economia Martin Dulig, l'obiettivo è quello di consentire agli artigiani locali e alle PMI di trarre直接 beneficio dagli investimenti nello sviluppo dei semiconduttori.

Leggi anche: